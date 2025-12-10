Dosavadní tísňové tlačítko 155 v aplikaci nahrazuje nově univerzální tlačítko SOS, přes které lze nyní kontaktovat i linku 112. Po stisknutí tlačítka SOS se tak uživatel musí nově rozhodnout, jestli potřebuje zdravotní pomoc. Pokud ano, spojí se s linkou 155. V opačném případě aplikace propojí volajícího s linkou 112. V obou případech je nutné nabídku hovoru na příslušnou linku potvrdit.
„Tísňová linka 112 je klíčovým pilířem integrovaného záchranného systému. Možnost přímého volání z aplikace Záchranka představuje významný krok k ještě rychlejší a efektivnější pomoci lidem v nouzi používajícím tuto aplikaci,“ uvedl ředitel hasičů Vladimír Vlček.
Ředitel aplikace Záchranka Filip Maleňák vysvětlil důvod jejího zatím posledního vylepšení: „Naši uživatelé dlouhodobě volali po možnosti kontaktovat přes aplikaci i další složky integrovaného záchranného systému.“ Firma proto podle něj již před třemi lety začala spolupracovat s hasiči. Letos na jaře pak začala pracovat na změnách.
Zásadního vylepšení se dočkala i funkce „Nemohu mluvit“, kterou lze využít v případech, kdy uživatel v danou chvíli nemůže komunikovat hlasem. V jejím případě se po výběru konkrétní situace odešle nouzová SMS se jménem, telefonním číslem, polohou a typem události. Komunikace následně pokračuje formou SMS chatu přímo s příslušným operačním střediskem – funkce totiž nově nabízí možnost komunikace prostřednictvím SMS chatu, a to jak na linku 155, tak na linku 112.
Aplikace Záchranka funguje od roku 2016, nyní ji užívá zhruba 3,5 milionu lidí v celém Česku. Za téměř deset let podle Maleňáka na tísňovou linku jejím prostřednictvím zavolalo 210 tisíc lidí. V roce 2018 se k aplikaci připojila horská služba, letos hasiči. Aplikace funguje i v dalších zemích, například v Rakousku či na Slovensku, od začátku letošního roku i ve Finsku (víc viz Aplikace Záchranka se rozšiřuje do Finska. Posílí to bezpečnost při cestách).
25. srpna 2017