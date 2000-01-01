Facebook, Instagram, WhatsApp a další. Tyto aplikace nejspíš používáte každý den už mnoho let. A možná vám bude připadat zvláštní, že už třeba před patnácti lety jste mohli mít ty samé aplikace na ploše vašeho smartphonu také, jen se od té doby změnily k nepoznání.
Facebook byl dostupný ještě před masovým nástupem smartphonů, dlouho se však držel primárně ve webové podobě. První mobilní aplikace Facebooku se objevila v roce 2008, zde vidíte verzi cca z roku 2010.
I novější verze z roku 2011 z dnešního pohledu vypadají jako slušné retro. Aplikace tehdy pořád působila víc jako adresář kontaktů a informací o jejich aktivitě než jako sociální síť dnešního rázu.
Připomínáme, že vývojář se původně zaměřoval víc na verzi pro iPhony, ovšem už v roce 2011 byla varianta pro Android daleko populárnější.
Dnes vysoce populární Instagram se také změnil k nepoznání. Původně aplikace vyšla v roce 2010 pro iPhone, na obrázku však vidíte jednu z původních verzí pro Android (2012).
Doba, kdy Instagram byl čistě na úpravu fotek a jejich následné sdílení s přáteli, se zdá být už ta tam, dnes už síti dominují spíš krátká videa.
Právě fotografické filtry byly přitom kdysi to, kvůli čemu uživatelé Instagram tolik vyhledávali.
Zajímavé je naopak vidět brzkou verzi chatovací aplikace WhatsApp, která nepotřebovala za ty roky až tak dramatickou změnu funkcionality.
Twitter naopak dnes už vůbec neexistuje, po převzetí miliardářem Elonem Muskem ho nahradila síť X.
Zaměření na sdílení krátkých příspěvků je však něco, co pokračuje dodnes, byť už s daleko širšími možnostmi (délka textu, přílohy).
Další dnes již mrtvou aplikací je Skype, který sloužil k chatování a volání. Je to přitom ještě nedávno, kdy Microsoft službu vypnul (květen 2025).
I sociální síť LinkedIn zaměřená na profesionály z různých oborů vstoupila na displeje mobilů velice brzy: už v roce 2008.
Pamatujete si ještě na Google+? Internetová společnost v roce 2011 chtěla naskočit na trend sociálních sítí, její pokus se však nepovedl a zájem uživatelů, kteří již byli nějakou dobu na Facebooku, Twitteru a dalších, zkrátka nepřišel.
Dál vybíráme aplikace z našeho redakčního archivu. Takto kupříkladu kdysi vypadala aplikace Jizdní řády iDNES.
Starý design aplikace Google Mapy
Starý design aplikace iDNES.cz
Starý design aplikace Navigator
Starý design aplikace Flightradar 24
Starý design aplikace Google Goggles
Starý design aplikace SoundHound
Starý design aplikace iPhoto
Starý design aplikace MX Player
Starý design aplikace MortPlayer
Starý design aplikace iReader
Starý design aplikace GO SMS Pro
