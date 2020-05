Uvolňování běží. Aplikace vám nadále pomohou vyhnout se davům

Mnozí tvrdí, že i když se svět zotaví z aktuální koronavirové krize, už nikdy nebude stejný. Třeba proto, že se lidé budou více vyhýbat davům. Ostatně, ty nebyly pro většinu ničím příjemným už před aktuálními potížemi. Během stavu nejpřísnějších opatření, která se snažila zařídit co největší odloučení lidí a zamezit tak rychlému šíření koronaviru, se ovšem objevila řada služeb, které umožňují se davům vyhnout a vychutnat si ledasco z pohodlí domova.

Tyto služby budou v mnohém fungovat i nadále a jsou užitečné i v aktuálních chvílích, kdy dochází v Česku k postupnému rozvolňování původně velmi přísných opatření. Mnoho těchto služeb přitom můžete používat snadno přímo ze svého mobilního telefonu, ať jste doma, nebo kdekoli jinde. Přehled řady aplikací, které pomáhají v karanténě, ale mohou být užitečné i v současnosti, jsme přinesli ve dvou samostatných článcích. Nejprve jsme představili možnosti digitální zábavy, následně aplikace, které umí být užitečné a obstaráte pomocí nich nákup, večeři z restaurace a řadu dalších služeb.

Praktické aplikace

Aplikace a služby jako Dáme Jídlo, Uber Eats, Kosik.cz i Rohlik.cz nebo kurýrní služba DoDo fungují i nadále, stejně tak si můžete užívat streamování obsahu z oblíbených služeb jako Netflix, Amazon Prime nebo s iDNES Premium zdarma na pět týdnů vyzkoušet HBO Go. Ale v průběhu karantény a přísných opatření se objevily i další aplikace, které se mohou hodit i teď, když dochází k postupnému uklidňování situace a postupnému návratu směrem k běžnému životu.

Jednou z nich je například aplikace eRouška, která je součástí chytré karantény a má pomoci sledovat případné šíření nákazy pomocí kontaktů mobilních zařízení jednotlivých uživatelů. Nově je eRouška dostupná i pro uživatele telefonů s operačním systémem iOS, tedy iPhonů. Aplikace samotná ale uživateli nijak konkrétně nápomocna není, jde jen o chytrý způsob, jak případně získávat data o možném šíření viru.

Bude tam narváno, poradí Nebojsa

Na půdě ČVUT ovšem připravili aplikaci, která má uživatelům aktivně pomoci vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí. Jmenuje se Nebojsa a drobnou nevýhodou je fakt, že je nutné ji stahovat z webu a nikoli z aplikačního obchodu ve vašem smartphonu. K dispozici je zatím jen pro zařízení s Androidem. Nebojsa má uživateli poradit, kdy se nemá vydávat na některá místa, protože je tam vysoká pravděpodobnost, že tam bude spousta lidí.

Bohužel zatím to moc nefunguje, protože aplikace spoléhá na data, která do ní zadají sami uživatelé a to ještě ne v této aplikaci, ale v „doplňkové“ aplikaci FreMEn Expolorer. Do ní uživatel, který chce data sdílet, zadá svůj odhad, kolik je v daném obchodě podle něj právě lidí, tato data se pak promítnou do údajů v aplikaci Nebojsa. Například v Praze takto aplikace ukazuje vytížení jen u těch největších nákupních center, u menších obchodů nemá dostatek dat a tak uživateli neporadí.

Aplikace tak dává spíše vzpomenout na to, že podobnou funkci už mají nějakou dobu vestavěnou třeba Mapy Google. Pokud v nich na mapě vyhledáte svůj oblíbený obchod či jiné místo, v kartě tohoto objektu najdete kromě kontaktů, otvírací doby, fotografií a dalších dat i předpokládané vytížení daného místa. Google na rozdíl od vědců z ČVUT získává data přímo z telefonů stejným způsobem, jako třeba na základě dat z mobilů odhaduje provoz na silnicích. Podobně jako Nebojsa zobrazí Mapy Google vytížení v aktuálním dni a odhad na den příští.

Podpořte restaurace

K různým aplikacím, které pomáhají podporovat restaurace a lidem usnadnit shánění dobrého jídla se kromě oblíbených služeb s dovážkou jídla přidala i iniciativa Nesnězeno, zatím poslední novinkou na tomto poli je pak aplikace #kdesenajim od společnosti Storyous. Ta běžně dodává restauracím pokladní systémy, a tak se rozhodla ty, které zůstaly alespoň nějakým způsobem v provozu, oslovit a nabídnout jim možnost propagovat své služby a svou nabídku právě skrze tuto aplikaci.

Prostřednictvím #kdesenajim tak získáte rychlý přehled o tom, které restaurace ve vašem okolí jsou otevřené alespoň v provozu „z okénka“, a snadno zjistíte, co si v nich můžete pro odnos domů objednat. Můžeme předpokládat, že coby snadný přehled pro vyhledání restaurace, kde lze objednat jídlo s sebou, zůstane aplikace funkční i nadále a může to být alternativa pro ty, kdo nechtějí čekat na kurýra a pro večeři si „skočí“ někam po svém okolí. Funguje to jednoduše, aplikace obsahuje kontakty, otvírací dobu a stručné menu daného podniku.

V krizi se rozšířily i různé možnosti dovážky nákupů. Kromě kurýrů DoDo začala obdobnou funkci nabízet například i taxiaplikace Liftago, nově se podobně spojila síť prodejen Žabka se službou Bolt. Partnerství slibuje doručení nákupů do jedné hodiny od objednání, celý proces se odehrává v aplikaci Bolt Food, která běžně nabízí rozvážku jídla z restaurací.

I když slibuje pokrytí sítí prodejen Žabka zajímavou dostupnost, ve skutečnosti je to také zatím jakési náhradní řešení jen pro omezené množství uživatelů. Bolt Food doručuje jen v některých lokalitách a nemá pokrytou ani celou Prahu, a to platí i pro nákup ze sítě Žabka.

Další možnosti, jak se za pomoci mobilních aplikací vyhnout davům nebo případně co nejvíce omezit kontakt mezi lidmi, budou jistě přibývat. Teď už by však nemělo jít o žádná řešení šitá horkou jehlou, provozovatelé platforem a různých služeb by se měli zaměřit na tvorbu skutečně užitečných aplikací, které nejsou řešením akutní krize, ale které přináší uživatelům dlouhodobé výhody.