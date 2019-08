Vymysleli převratnou plácačku. Najde komára a označí ho v mobilu

Co by se dalo snadno vyřešit sítěmi do oken za pár korun, tak na to má izraelský startup Bzigo sofistikovanější způsob za téměř čtyři tisíce (170 dolarů). Stejnojmenný systém totiž prostřednictvím širokoúhlé kamery s vysokým rozlišením neustále fotografuje stěny a strop dané místnosti a za využití algoritmu hledá poletujícího komára. V případě úspěchu pak nízkoenergetickým laserovým paprskem označí jeho polohu a uživatele v případě připojení k wi-fi síti upozorní i prostřednictvím speciální mobilní aplikace.

„Mnoho lidí si myslí, že je těžké zabíjet komáry. Ve skutečnosti je zabíjení komárů snadné – opravdovou výzvou je jejich odhalení. Jsou zběhlí v tom, že se vyhýbají lidskému vidění, útočí na nás, když si jich nevšimneme. Ale jakmile víte, že je komár v místnosti a vidíte kde, tak je likvidace jednoduchá,“ vysvětluje společnost na svých webových stránkách.

Zařízení Bzigo lze postavit kamkoli do prostoru, krabičku ve velikosti kompaktního smartphonu lze umístit jak na stůl, tak třeba upevnit na zeď. Podle vývojářů má díky bezpečnému laseru široké využití, tedy od dětských pokojů přes kuchyně až po nemocniční zařízení. Současný model je určen především pro domácí použití, společnost nicméně plánuje i verzi určenou třeba pro farmáře.



Dalo by se říci, že komár nemá proti Bzigu šanci. Jenže v této verzi, jejíž vývoj trval tři roky a byly uskutečněny stovky testů, je stále nutný lidský zásah. Systém tedy pouze pomůže s vyhledáním otravného hmyzu za účelem jeho snazšího zneškodnění. To je ovšem stále na samotném uživateli. Záleží tedy i na jeho pohotovosti.



A jak na to? Bzigo doporučuje ideálně prodloužitelný zapper, tedy elektrickou plácačku na hmyz. Ale poslouží i běžné věci, které máte po ruce: polštář, pantofle, smotané noviny. Fantazii se meze nekladou. Důležité je trefit cíl, který byl detekován, je označen jeho výskyt a uživatel prostoru byl upozorněn skrze mobilní aplikaci.

Cíl: automatický systém likvidující komáry bez zásahu člověka

Podle zakladatelů Bziga, Saara Wilfa a Nadava Benedeka je cílem vývoje systém, který se postará i o likvidaci odhaleného komára. Izraelský portál Ynetnews se zajímal, proč se vývojáři nezaměřili na nějaký palčivější problém.



„Kdokoli s technologickým sklonem si v určitém okamžiku svého života myslel, že najde technologické řešení tohoto otravného problému,“ reagoval Wilf a dodal: „Byli jsme jen vytrvalí.“



Detekční systém Bzigo by měl být na trhu k dispozici v roce 2021, a to za již výše zmíněnou cenu 170 dolarů (zhruba 4 000 korun). Nicméně již nyní je možné si jej za devítidolarový poplatek, tedy za přibližně 210 korun předobjednat a získat tak slevu ve výši 30 dolarů. „Plácačka verze 2.0“ by tak vyšla jen na 149 dolarů (140 dolarů po slevě + 9 dolarů rezervační poplatek), tedy na přibližně 3,5 tisíce korun.