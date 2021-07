Používáte ji také? Druhá aplikace pokořila rekordních 10 miliard stažení

První rekord v počtu 10 miliard stažení slavila už loni služba Google Play Services. Ta je ovšem pro fungování aplikačního obchodu nezbytná. Její historický milník je tak spíše vynucený. Zato z „opravdového rekordu“ se může radovat oblíbený videostreaming YouTube, který se na stejnou pozici dostal nyní.

Je samozřejmé, že velkou část z tohoto čísla si ukrojí předinstalace do telefonů: koneckonců YouTube najdete snad v každém moderním androidu hned po vybalení z krabičky. Na druhou stranu však na největším světovém trhu, v Číně, do mobilů služby Googlu včetně YouTubu nesmí. Číslo 10 miliard stažení je tak bez pomoci Číny ještě o to víc úctyhodné.

Streamování videa je každopádně velký hit posledních deseti až patnácti let. Ve velké míře mu pomohly rychlé 4G sítě, které se globálně objevily zhruba před deseti lety. Následoval boom streamování jako takového, které právě vedl YouTube se svým obsahem vytvořeným uživateli. Mnoho z nich se právě díky YouTube stalo světovými hvězdami, jejichž sledovanost konkuruje, někdy i přesahuje tu u televizní produkce.

Samotný server YouTube vznikl v roce 2005, o rok později jej už měl pod svými křídly Google. Ona rekordní aplikace pro Android byla společně s mobilní verzí webu uvedena do provozu v roce 2010. Postupem času se vypracovala na nedílnou součást balíčku služeb Google, které v telefonu najdete už v základu.