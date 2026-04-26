Zvrácenost, nebo geniální tah? Odborníci tuto záhrobní aplikaci nevidí rádi

Lukáš Hron
Vypořádat se se ztrátou blízkého člověka si žádá čas. Někdo to zvládne relativně rychle, jiný se s tím nedokáže smířit dlouhé měsíce a třeba i vyhledá odbornou pomoc. A právě psychologové varují před možným trendem popírajícím realitu. Jedna taková vlaštovka využívající umělou inteligenci je již dostupná pro iOS. A zamíří i do androidů.

Využití umělé inteligence nemá prakticky žádné omezení. Pomůže s vytvořením zdánlivě realistického snímku, dodá odpovědi na rozličné otázky a třeba rodičům může být nápomocna při vymýšlení stále nových pohádek pro děti. Možností využití AI je nespočet, některé ovšem vyvolávají kontroverzi. Jako je tomu například v případě startupu 2Wai.

Tato společnost sídlící v americkém Los Angeles stojí za stejnojmennou aplikací umožňující vytvářet HoloAvatary, tedy digitální hologramy lidí. Na tom by nebylo nic až tak zarážejícího. Společnost uživatele sama pobízí k vytvoření jejich vlastního digitálního dvojčete, který vypadá a mluví stejně jako oni, a dokonce s nimi sdílí stejné vzpomínky.

Jenže už z videa, v němž aplikaci představuje, je vidět poněkud odlišné využití. A tedy její další zjevné zaměření – byť zpočátku by se mohlo zdát, že jde o běžný videohovor. Ve skutečnosti v něm totiž těhotná žena vede dialog s virtuální kopií své zesnulé matky.

Zájem o takovou službu jistě bude

Oživování starých fotek je dnes s pomocí AI velmi oblíbené. Ať už se to týká starých pohlednic nebo jiných témat, jako je tato skupina na Facebooku:

Kopií, kterou vytvořila umělá inteligence na základě jediného krátkého videa. To využila jako zdroj potřebného: tedy podoby, mluvy i gestikulace zesnulé. Z těchto vstupních dat AI sestaví realistickou digitální kopii již nežijícího člověka. I pouhé tři minuty krátké video tak může trvat věčně, naznačuje 2Wai.

Příběh totiž výše zmíněným dialogem zdaleka nekončí. Dál se totiž vyvíjí v čase. Babička, respektive její digitální kopie tak předčítá vnukovi pohádky, který s ní následně po dalším skoku v čase už coby školák vede nenucený dialog při cestě domů. Video končí, jak vnuk už coby dospělý muž sděluje AI kopii své dávno nežijící babičky důležitou novinu.

Na jednu stranu může jít o neotřelý způsob, jak se zpočátku vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. Jenže psychologové před takovým nástrojem varují. Podle kritiků digitální oživení zesnulých překračuje emocionální hranice. Riziko spočívá nejen v nahrazení skutečného zármutku umělou útěchou, ale i ve vytvoření si pouta s digitální náhražkou nežijícího člověka.

Se stále se zlepšujícími se schopnostmi AI lze navíc očekávat, že podobní digitální avataři budou stále realističtějšími. Člověk tak bude mít pocit, že prostřednictvím smartphonu, tabletu či počítače opravdu mluví s reálným člověkem. Odborníci navíc podle portálu Interesting Engineering varují, že díky rychlému nástupu robotiky bychom se v budoucnu mohli dočkat i fyzických náhrad zesnulých.

Vyvstávají však i otázky, zdali a případně nakolik je takovéto „oživování“ zesnulých etické. Zesnulí si zaslouží klid, a ten by jim měli jejich příbuzní dopřát. Nebo jsou snad přesvědčeni, že by si dotyčný či dotyčná přál/a, aby byl/a touto formou udržován/a „naživu“?

Tak velká sleva u iPhonů je hodně zvláštní. Může z toho být nákup roku

Apple iPhone Air a iPhone XS Max

Donedávna platilo, že Apple v aktuálním životním cyklu slevy na iPhony nedává. V posledních letech se obvykle v polovině cyklu na drobné slevy dostalo, ale málokdy přes deset procent z původní ceny....

Nevypadají na to, ale tyto chytré hodinky jsou pořádně vylepšené

Google Pixel Watch 4

Jak jejich název napovídá, jsou Google Pixel Watch 4 už čtvrtou generací chytrých hodinek od Googlu. A i když vypadají téměř stejně jako předchozí provedení, dostaly tentokrát spoustu vylepšení,...

Výborný tablet na dovolenou. S velkou baterií a displejem, přitom není drahý

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Novinka od Xiaomi opět ukazuje, že zajímavý tablet nemusí stát moc peněz. Redmi Pad 2 Pro seženete za méně než šest tisíc korun, přitom má hezky velký a jemný displej, dostatek výkonu a hlavně...

Té ceně jsme nechtěli věřit, je šílená. Ale ty věci navíc jsou hodně zajímavé

Vivo X300 Ultra a jeho bohaté příslušenství

Čínská značka Vivo uvedla na český trh svůj špičkový smartphone X300 Ultra. Je to poprvé, co se tu nejvybavenější model značky prodává. Firma si za něj nechá pořádně zaplatit, ale zájemci mohou...

První dojem je výborný, jenže pak jsme narazili na velkou nepříjemnost

Honor 600 (EMBARGO 10. 4. 2026)

Nový základní model číselné řady Honoru je povedený telefon vyšší střední třídy. Působí luxusně, design je líbivý, ač trochu v iPhone stylu. Výbava není vůbec špatná, mezigeneračně jsou zde i nějaká...

Zvrácenost, nebo geniální tah? Odborníci tuto záhrobní aplikaci nevidí rádi

Aplikace 2wai

Vypořádat se se ztrátou blízkého člověka si žádá čas. Někdo to zvládne relativně rychle, jiný se s tím nedokáže smířit dlouhé měsíce a třeba i vyhledá odbornou pomoc. A právě psychologové varují před...

Vivo X300 Pro je dokonalý fotomobil s jednou chybou

Vivo X300 Pro

Vivo se už v Evropě etablovalo coby výrobce špičkových fotomobilů. A model X300 Pro patří v tomto ohledu k tomu nejlepšímu na trhu vůbec. Celkově je to všestranný mobil, který ale trochu trpí v jedné...

26. dubna 2026

První dojem je výborný, jenže pak jsme narazili na velkou nepříjemnost

Honor 600 (EMBARGO 10. 4. 2026)

Nový základní model číselné řady Honoru je povedený telefon vyšší střední třídy. Působí luxusně, design je líbivý, ač trochu v iPhone stylu. Výbava není vůbec špatná, mezigeneračně jsou zde i nějaká...

25. dubna 2026

Hlasujte pro nejlepší fotky zvířecího portrétu. Vítězná vyhraje fotomobil vivo

Ilustrační snímek

Fotografická soutěž o nejlepší fotku zvířecího portrétu vstupuje do druhé fáze, v níž ze čtenářského hlasování vzejde trojice vítězů. Autor snímku s nejvyšším počtem hlasů vyhraje fotomobil Vivo V70...

24. dubna 2026

Nevypadají na to, ale tyto chytré hodinky jsou pořádně vylepšené

Google Pixel Watch 4

Jak jejich název napovídá, jsou Google Pixel Watch 4 už čtvrtou generací chytrých hodinek od Googlu. A i když vypadají téměř stejně jako předchozí provedení, dostaly tentokrát spoustu vylepšení,...

24. dubna 2026

Tato babička ve skutečnosti nežije. Přesto ji podvodníci nemají rádi

AI babička Alenka varuje před falešnými policisty

O2 opět vyrazilo do boje proti kyberšmejdům, kteří stojí za čím dál propracovanějšími, věrohodnějšími a cílenějšími útoky. Znovu nasadilo svou AI babču Alenku, která byla vytvořena za účelem mrhat...

23. dubna 2026  13:14

Výborný tablet na dovolenou. S velkou baterií a displejem, přitom není drahý

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Novinka od Xiaomi opět ukazuje, že zajímavý tablet nemusí stát moc peněz. Redmi Pad 2 Pro seženete za méně než šest tisíc korun, přitom má hezky velký a jemný displej, dostatek výkonu a hlavně...

23. dubna 2026

Příjemné překvapení pro majitele hodinek Huawei. Konečně s nimi zaplatíte

Huawei Watch Ultimate 2

Po dlouhém čekání se majitelé vybraných modelů chytrých hodinek značky Huawei konečně dočkali možnosti hodinkami zaplatit v obchodě. Značka totiž v evropských zemích zprovoznila funkci Curve Pay,...

22. dubna 2026  13:45

Za rok to může v prodejnách mobilů trochu vypadat jako v socialistickém obchodě

Premium
ilustrační snímek

Prázdné regály a odpověď prodavačů: „Nemáme.“ Asi tak by vypadala prodejna mobilů v realitě socialistického Československa. Tehdy mobily nebyly vůbec, protože ještě prakticky neexistovaly. Dnes snad...

22. dubna 2026

Té ceně jsme nechtěli věřit, je šílená. Ale ty věci navíc jsou hodně zajímavé

Vivo X300 Ultra a jeho bohaté příslušenství

Čínská značka Vivo uvedla na český trh svůj špičkový smartphone X300 Ultra. Je to poprvé, co se tu nejvybavenější model značky prodává. Firma si za něj nechá pořádně zaplatit, ale zájemci mohou...

22. dubna 2026

Největší kýč, nebo nejkrásnější telefon roku? Novinku rozhodně nelze přehlédnout

Huawei Pura 90 Pro Max

Ne, ten telefon nelze přehlédnout. Aspoň v některých barevných verzích. Někdo bude nadšený, jiný správně podotkne, že něco podobného tu už bylo. Nová Pura 90 Pro Max však přidává bohatou výbavu a...

21. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  18:23

Tuto vesmírnou nádheru natočil na iPhone a teď sbírá tisíce lajků

Astronaut NASA a velitel Artemis II Reid Wiseman se během cesty k Měsíci divá z...

Syrové video, které je na začátku rozostřené. A právě proto je fascinující, co lze zachytit obyčejným iPhonem. Vlastně je to důkaz, že až se někdy dostanete do vesmíru, tak si s sebou vezměte...

21. dubna 2026  9:49

