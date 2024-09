Narušují vyučování. Největší správce škol v Anglii zavádí zákaz mobilů

Generální ředitel Ormistonu Tom Rees listu The Guardian řekl, že chytré telefony narušují vyučování a pohodu studentů. Dodal, že existuje „jasná souvislost“ mezi používáním telefonů a obavami o mentální zdraví.

Zákaz bude postupně zaveden na všech školách Ormistonu. Platí již na všech školách pro děti na prvním stupni, tedy do 11 let, žáky se speciálními potřebami a s alternativním vzděláváním. Od podzimu začne platit i na osmi školách pro děti od 11 let.

Ministerstvo školství začátkem roku aktualizovalo svá doporučení týkající se mobilních telefonů a dalo ředitelům škol v Anglii pravomoc zakázat jejich používání v době, kdy jsou žáci ve škole.

Poradce pro otázky výchovy na ministerstvu školství Tom Bennett BBC řekl, že nejchytřejší věc, kterou škola může udělat, je zakázat chytré telefony, které označil za „vysavače pozornosti“. Podle něj by vláda mohla jít ještě dál a stanovit pro školy povinnost zákazu telefonů kromě výjimečných případů, které povolí ředitel školy.

Výbor poslanců v květnu uvedl, že vláda by měla zvážit návrh zákazu chytrých telefonů pro děti mladší 16 let. Nastínil vážná nebezpečí, která dětem hrozí na internetu.

Premiér Keir Starmer uvedl, že není nakloněn pouhému zákazu telefonů pro děti mladší 16 let. Podle něj je třeba si položit otázku, k čemu mají děti přístup.