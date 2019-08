Google ladí detaily, nový Android už je téměř hotový

Těsně před polovinou srpna vydal Google nejnovější betaverzi operačního systému Android Q. Ta nese pořadové číslo 6 a je poslední betaverzí systému před jeho představením ve finální podobě. Téměř vše je tedy už vyladěno tak, jak to má fungovat v konečné verzi systému, který na trh přijde pod označením Android 10 a s „dezertním“ jménem začínajícím na Q.

Mimochodem, o jménu se tentokrát vlastně ani moc nespekuluje, protože proslulých dezertů nebo sladkostí začínajících na písmeno Q moc není a všechny jsou tak specifické, že se asi nikdo neodváží hádat.

Co se systému týče, vzhledem k tomu, že jde o těsně předprodukční verzi, je jasné, že změn oproti předchozí betaverzi, kterou jsme testovali, je minimum. Google především ladí detaily a vylepšuje drobnosti. Na druhou stranu předprodukční fáze zároveň znamená, že se snaží i další výrobci, kteří jsou zapojeni v programu developer preview.

Předprodukční verzi systému tak zkoušíme kromě Pixelu, kde je čistý Android přesně podle představ Googlu, i na telefonu Nokia 8.1 Plus. Nokia vydává betaverze trochu pomaleji, a tak je u 8.1 Plus k dispozici Beta 5 (vyšla počátkem srpna), ovšem s drobnými úpravami od Nokie a pro výrobce je to taktéž poslední betaverze před vydáním produkčního systému. Můžeme tak porovnávat i drobné odlišnosti čisté verze Androidu přímo od Googlu a od Nokie.

Ladění detailů

Začněme ovšem změnami u samotného Androidu Q v čisté Google podobě na našem Pixelu 3. Už předchozí Beta 5 přinesla zásadní vylepšení a změny, třeba v podobě doladění systému gest. U něj jsme si ale stěžovali na špatnou citlivost v případě dvojích gest tahem z levé strany obrazovky: v některých aplikacích se tu tak vyvolává „hamburger“ menu, zároveň lze vždy provést tah pro krok zpět. Odlišit tyto dva tahy v Androidu Q Beta 5 bylo nesmírně složité, teď to ve verzi Beta 6 je mnohem lepší. Chce to stále trochu cviku, ale už to není záležitost k vzteku.

Oba tahy lze poměrně jasně odlišit – plynulým tahem prstu od levého okraje se provede gesto pro tah zpět, „zabodnutím“ prstu do okraje displeje a následným tahem lze vyvolat ono menu v aplikací. Lépe se gesto provádí druhou rukou, než kterou telefon držíte, při držení jednou rukou je stále vyvolání menu trochu složité. Google zároveň v nastavení umožňuje volit citlivost na gesto zpět a to ve čtyřech úrovních – my zvolili tu nejnižší a jsme spokojeni, gesto tak opravdu neprovedeme omylem.

U ovládání pak Google dává na výběr ze tří možností: plného ovládání gesty, navigaci s dvojicí tlačítek, která byla obvyklá u čistého Androidu 9 Pie a starší tradiční možností s trojicí virtuálních tlačítek na displeji. Další drobnosti v ovládání se týkají domovského tlačítka – jeho zjednodušená podoba se teď při volbě ovládání gesty objevuje jen v aplikacích, na domovské obrazovce ona linka zobrazena není. V aplikacích je naopak linka nadále skryta v úzkém pruhu v barvě podle zvoleného režimu (tedy černé, či bílé), což trochu ruší a esteticky to likviduje zaoblené rohy displeje. Kosmetickými změnami prošla také ikona pro otáčení obrazovky, která se objevuje v případě, že nemá uživatel zapnuté otáčení automatické.

Jedna z příjemných drobných změn se nachází ve fotoaparátu. Tady se totiž volba nočního režimu Night Sight přesunula do klasické lišty s přepínáním režimů, na noční lze tedy přepnout jednoduchým tahem prstu do strany (volba se nachází vedle portrétního režimu). Dříve byl Night Sight ukryt pod položkou Další (More), na kterou bylo potřeba nejprve přepnout a pak tu režim vybrat z nabídky.

Nokia je blízko

Na testovací Nokii 8.1 pak můžeme vidět, s jakou filosofií k čistému Androidu tentokrát přistupuje finská značka. Vzhledem k tomu, že je betaverze u Nokie za tou u pixelů mírně pozadu, není tu třeba volba citlivosti na gesto zpět, a i na domovské obrazovce nadále vidíme lištu domovského tlačítka.

Jinak ovšem funkce odpovídají tomu, co chystá Google. V ovládání lze volit ze zmíněných tří možností, včetně plných gest. Obtížně se tu provádí gesto pro vytažení menu v aplikacích, což je důkazem toho, že Google skutečně u své nejnovější betaverze učinil výrazný pokrok a že jsme si na gesto jen nezvykli. V Beta 6 prostě funguje lépe než v Beta 5.

V dřívějších betaverzích na Nokii 8.1 používala firma HMD Global trochu odlišnou grafiku, teď mají ikony podobu kruhu, tak jako je tomu ve standardu i u smartphonů Pixel. Uvidíme, jak k tomu nakonec Nokia přistoupí, Android Q by měl v tomto ohledu dávat výrobcům (a možná i uživatelům) vcelku široké možnosti, hluboko v systému se nachází volby tvaru ikon i barvy jejich pozadí. To, že Nokia tentokrát zvolila základní nastavení obvyklé i u smartphonů od Googlu, zatím ještě o ničem definitivně nevypovídá.

Vidět v systému můžeme nejspíš i to, jak si Google a výrobci poradí s tmavým režimem u telefonů, které nemají OLED displej. Zatímco u Pixelu s AMOLED panelem je v tmavém režimu pozadí menu zcela černé, u Nokie 8.1 s IPS panelem je tu šedá barva. Ta sice nevypadá tak úchvatně, ale na druhou stranu je příjemnější při přechodech mezi tmavým a světlým zobrazením v některých aplikacích (černá je nadále na pozadí notifikační lišty či třeba ve skrytém výřezu). Na Nokii jsme si také potvrdili, že gesto tahem ze spodního rohu u telefonů, které nemají aktivního Google Assistanta, vyvolá funkci Google Now.

Už brzy

Vydání finální verze operačního systém Android Q je doslova na spadnutí. Google už od počátku slibuje, že to stihne ve třetím čtvrtletí roku, které končí s koncem září. A právě v září by nejspíš měla být nová verze představena – otázkou je, zda bude vypuštěna samostatně, nebo se objeví až zároveň se smartphony Google Pixel 4, které mají být podzimními hardwarovými novinkami Googlu.

Jako již tradičně si budou moci uživatelé novou verzi systému užít nejrychleji právě na široké plejádě smartphonů Pixel, pro které Google systém uvolňuje hned po jeho zveřejnění. Ostatní výrobci budou následovat, ti zapojení v beta programu (jako právě Nokia) budou u některých modelů rychlejší. A i když se Google snaží aktualizace pro výrobce usnadnit, nemůžeme očekávat, že by se změnilo cokoli na dosavadní praxi, kdy na nové verze Androidu u většiny značek a některých populárních modelů čekáme až nepřijatelně dlouho.