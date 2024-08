Jak starou verzi Androidu máte v telefonu? Tu aktuální má málokdo

Podle dat ze smartphonů připojených k obchodu s aplikacemi Google Play, který zveřejnil Google, aby vývojáři měli přehled, jak budou jejich aplikace podporovány, používá současný (loni uvedený) Android 14 pouze 13 procent všech uživatelů tohoto systému.

Nový Android je za dveřmi

Přitom nový Android 15 je už doslova za dveřmi. Jako první by ho měly dostat smartphony Pixel přímo od Googlu. Na ty již Google oficiálně láká, jejich představení se uskuteční 13. srpna.

Ze zveřejněných dat vyplývá, že nejpoužívanějším současným systém je předloňský Android 13 s podílem 20,9 procenta. O mnoho pozadu není čtyři roky starý Android 11 s podílem 19 procent. Android 12 z roku 2021 má podíl 14,7 procenta, tedy o trochu více než Android 10 z roku 2019 s podílem 13,6 procenta.

Podíl různých verzí systémů Android v letošním červenci.

Vzhledem k malým podílům moderních verzí systému není Android Pie z roku 2018 tak příliš pozadu. Tato verze systému má podíl 8,4 procenta. Ještě starší verze systému Android známa jako Oreo má podíl 5,8 procenta a verze Nougat dvě procenta.

Až sedm let podpory

To vše je v kontrastu s tím, jak někteří výrobci smartphonů se systémem Android nabízí štědrou délku podpory. Výrobci jako Samsung nebo samotný Google u svých pixelů nabízí podporu pro nový systém až sedm let. To ale platí teprve od loňska, případně letoška. V případě Samsungu pouze u těch nejdražších modelů.

Systém od Applu je na tom lépe

Konkurenční systém iOS od Applu je na tom v tomto ohledu lépe. Podle dat z letošního února používalo loňskou verzi systému iOS 17 76 procent iPhonů dodaných v posledních čtyřech letech. Apple přitom nemá nejštědřejší podporu nových systémů, i když s pětiletou podporou byl ještě donedávna premiantem.

U uživatelů iPhonů byl podíl nového systému dříve vyšší. Ve stejné době v loňském roce Apple uváděl, že tehdy aktuální systém iOS 16 používalo dokonce 81 procent uživatelů až čtyři roky starých iPhonů. Instalace nového systému se tak meziročně u iPhonů snížila.

Apple vydá novou verzi svého systému pro smartphony v září. Nový iOS 18 láká na velkou modernizaci, a tak lze očekávat větší zájem o aktualizace. Očekávaná implementace umělé inteligence ovšem podle posledních zpráv přijde později se systém iOS 18.1.

Nejen nové funkce, ale i bezpečnost

Nový systém neznamená pouze nové funkce a řadu různých vylepšení. Nové systémy jsou odolnější co se zabezpečení týče. Bezpečnost je u nových verzí systémů o poznání vyšší, než u těch už historických. Mimo aktualizací systému proto Google vydává i bezpečnostní záplaty, které jsou ale dostupné pro nejnovější verze systému.

U systému Android záleží na jednotlivých výrobcích, kteří do svých smartphonů dávají vlastní nadstavby. Ty mají nejen odlišná uživatelská rozhraní, ale i různé specifické funkce, které je potřeba pro nové systémy upravit a odladit. A je tak na nich, kdy nové systémy uživatelům nabídnou.