Uživatelé androidích smartphonů, kteří k volání používají aplikaci Telefon od Googlu, mohli v posledních dnech zaregistrovat její novou, respektive staronovou funkcionalitu. Google totiž ve své oficiální aplikaci opět umožňuje nahrávání hovorů. Z legislativních důvodů, konkrétně z důvodu ochrany soukromí, to nebylo dlouhé roky možné. Samotné nahrávání zablokoval Google v Androidu 6 (říjen 2015), v Androidu 10 (září 2019) pak zamezil pořizování nahrávek z mikrofonu a reproduktoru. Nicméně už v Androidu 11 (září 2020) Google s funkcí nahrávání hovorů opět koketoval, její použití, tedy spuštění nahrávání mělo signalizovat pípnutí ve sluchátku. Do finální verze systému se však nedostala.
Jedinou možností tak zůstávalo využití aplikací třetích stran. Nicméně i to Google v průběhu času znemožnil, jelikož k nahrávání hovorů využívaly rozhraní API pro usnadnění přístupu, které podle tehdejšího stanoviska Googlu není navrženo a nemůže být vyžadováno pro vzdálené nahrávání zvuků telefonního hovoru. V květnu 2022 tak s odvoláním na nová vývojářská pravidla takové aplikace ze svého aplikačního obchodu odstranil – aplikacím není od 11. května toho roku dovoleno používat službu přístupnosti pro nahrávání hovorů.
Požadavky pro nahrávání telefonních hovorů
Zdroj: Google
Nicméně od loňského listopadu Google možnost nahrávání hovorů zavádí ve svých pixelech (Pixel 6 a novější), informoval o tom portál 9To5Google. Letos v únoru se pak dočkaly i první evropské trhy. Funkce se navíc rozšiřuje i do ostatních androidích smartphonů.
Dočkali se jí tak i tuzemští uživatelé. Ovšem zjevně se tak děje ve vlnách. V redakci jsme se totiž přesvědčili, že zdaleka ne u všech smartphonů je tato funkce v současnosti dostupná. Zatímco u novinky Motoroly jsme ji v oficiální aplikaci nenašli, tak u pět let starého realme máme nahrávání hovorů k dispozici. Ovšem u novějšího modelu téže značky jsme tuto funkci hledali marně. Je tak zjevné, že někteří uživatelé androidích smartphonů, a to nejen ti čeští, budou muset ještě nějaký čas vyčkat, než ji budou moci použít.
A jak nahrávání funguje? Při probíhajícím hovoru stačí kliknout na ikonku Více (tři tečky svisle nad sebou) a v následné nabídce kliknout na možnost Nahrávat. V tu chvíli se oběma účastníkům přehraje upozornění, že „tento hovor se teď nahrává.“ Tím je splněna zákonná podmínka, kdy protistrana musí být o nahrávání informována. Tuto povinnou hlášku tak nelze nijak vypnout. Uživatel, který pořizuje záznam hovoru, může nahrávání kdykoli ukončit, obě strany jsou o tom opět informovány – ozve se hláška, že „nahrávání hovoru skončilo.“ Podle potřeby lze nahrávání během daného hovoru kdykoli opět zapnout a vypnout.
V aplikaci Telefon si lze v Nastavení v nabídce Nahrávání hovorů kromě povolení samotné funkce nastavit třeba i automatické nahrávání hovorů. A to jak těch z neznámých čísel (takový záznam se může hodit třeba v případě hlášení nezákonného telemarketingu Českému telekomunikačnímu úřadu), tak hovorů od vybraných kontaktů, tedy od uživatelem předdefinovaných čísel. Uživatel tak díky tomu nemusí myslet na to, že chce hovory z konkrétních čísel nahrávat. Nastavit si lze i automatické mazání nahrávek (nastaví se doba, po níž bude nahraný hovor uložen, než bude automaticky smazán).
K nahrávkám se lze dostat výhradně v aplikaci Telefon, a to dvojím způsobem. Tím prvním je rozkliknutí příslušného kontaktu v seznamu uskutečněných hovorů, druhým pak přes záložky v horní části obrazovky, a to přes záložku Nahrávky. Zde má pak uživatel přístup ke všem pořízeným nahrávkám telefonních hovorů.