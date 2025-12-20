Řežou se mezi sebou, někteří i sami sebe. Jediný výrobce smartphonů se může smát

ilustrační snímek

Jan Matura
Výrobci smartphonů s Androidem to nemají snadné. Konkurence je obrovská, v některých segmentech trhu si jsou v podstatě všechny modely naprosto podobné. Často tak rozhodují už jen slevy. Paradoxně pak mnohé firmy tvoří konkurenci samy sobě. Bokem stojí jen Apple, který má v tomto směru docela snadný život.

Apple to má na první pohled jednoduché – nabízí jen drahé prémiové modely smartphonů, o které je navíc velký zájem. Kdo chce iPhone, chce iPhone. Samozřejmě existují alternativy, prémiových smartphonů od jiných výrobců je na trhu hodně a často výborných. Jenže zájemci o iPhone chtějí prostě iPhone. Klidně starší a klidně použitý.

Výhoda Applu nespadla do klína jen tak. Je to kombinace vlastního ekosystému, vhodné strategie, dobrého marketingu a statusu značky, která je mnohem starší než první iPhony. Navíc právě první iPhony v podstatě definovaly podobu moderních smartphonů a dlouhá léta byl Apple lídrem mobilních inovací. To teď už neplatí, přesto jsou současné iPhony na špičce v široké paletě parametrů a vlastností.

Jen jedna věc je u Samsungu výhodou. Přišel s ní jako první a v některých ohledech ho zatím nikdo nedotáhl.

20. prosince 2025

