Chystá se velká čistka aplikací. Zmizí jich stovky tisíc

V případě obchodu Google Play by mělo zmizet celkem 869 tisíc aplikací, Apple pak plánuje vyřadit z nabídky svého aplikačního obchodu 650 tisíc aplikací, uvádí server CNET. Google si jako hlavní kritérium pro zastaralou aplikaci stanovil to, že v posledních dvou letech nebyla aktualizována. Podobné kritérium bude mít nejspíše i Apple, byť jeho podmínky pro vyřazení aplikace z nabídky jeho obchodu tak jasné nejsou.

Google se každopádně tímto krokem připraví o téměř třetinu celkové nabídky ve svém obchodě s aplikacemi. Zatím ovšem není jasné, zda budou administrátoři obchodu aplikace třeba nejdříve skrývat a posílat autorům upozornění, aby je ještě přivedli zpátky k životu a moderním bezpečnostním standardům, nebo je nemilosrdně smažou.

Obě firmy tento krok zdůvodňují bezpečností, což je celkem logický důvod. Za poslední dva roky se našla celá řada různých softwarových slabin, na které by měly být moderní aplikace připravené. Pokud ovšem někdo posledních pár let zaspal, tak jeho aplikace může představovat potenciální bezpečnostní riziko pro uživatele, který si ji do mobilu stáhne.

Proti tomuto kroku se ovšem někteří vývojáři ohrazují s odůvodněním, že zejména ty opravdu jednoduché a nízkorozpočtové nástroje není jak vylepšovat. Odstranění jejich aplikace je tedy pouze poškodí. Je však třeba společně s administrátory obchodů dojít ke společnému řešení, protože softwarová bezpečnost je aktuálně velice důležitým tématem.