Možná už na jaře. Android 16 se představí dřív než obvykle

Smartphony Pixel od Googlu vždy přinesly jako první novou verzi systému Android. Letošní Pixely 9 dorazily na trh vybaveny loňským Androidem 14, v polovině října se pak dočkaly aktualizace na verzi 15. Google změnil strategii a své smartphony představil a začal prodávat dříve, než tomu bylo v minulých letech. Poněkud neobvykle tedy jako první s Androidem 15 dorazily smartphony od čínské značky Vivo.

Změnu pořádků u Googlu dokazují i informace o chystaném Androidu 16. Ten by neměl být uveden až v pozdním létě nebo na podzim příštího roku, ale pravděpodobně výrazně dříve.

Server Android Authority informuje, že bychom se Androidu 16 mohli dočkat už koncem dubna nebo začátkem června. To by mohl být termín uvedení levné varianty nových pixelů, modelu Pixel 9a. Ovšem i ten by mohl být představen dřív než obvykle. Možná ještě letos nebo na začátku příštího roku. Přímo by tak konkuroval chystanému levnému iPhonu SE 4, který by měl být uveden v březnu.

Android 16 by v takovém případě dostaly rovnou chystané pixely řady 10, které se pravděpodobně opět představí o něco dříve, tedy koncem léta. Google razantní změnou strategie útočí zejména na Apple, kterému chce sebrat zákazníky na domácím americkém trhu.