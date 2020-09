Otestovali jsme Android 11. Má spoustu drobných praktických novinek

Google jedenáctý Android připravoval v beta programu od začátku letošního roku, jak se to stalo poměrně obvyklé. Teprve v závěru července ji zpřístupnil pro snadné nahrání formou OTA aktualizace, to už byla doba, kdy Android 11 vypadal tak, jak Google u finálního provedení zamýšlel.

Během testování betaverze ladil Google některé drobnosti, jako například horší stabilitu aplikací (třeba fotoaparátu, tu jsme zaznamenali především), nebo podivné chování některých funkcí (zlobil nás always-on displej a úplně korektně nefungovaly ani notifikace).

Zdá se však, že Google do vydání finální verze drtivou většinu problémů vyladil a alespoň na našem testovacím Pixelu 3 funguje vše tak, jak má, včetně onoho always-on displeje nebo notifikací. Na první pohled uživatel nový systém asi nepozná, změny jsou spíše ve spoustě detailů než v základní logice systému, jeho ovládání nebo grafice: tyto změny dominovaly uplynulým zhruba dvěma generacím Androidu, takže teď je čas na trochu mírnější vizuální, ale výraznější vnitřní změny.

Uvnitř systému funguje například nativní podpora displejů s vyššími obnovovacími frekvencemi nebo ohebných displejů, včetně systémové detekce úhlu otevření takového displeje. Novinkou je, že aktualizace mnohých částí systému se provádí přímo z Obchodu Play a nikoli přes OTA metodu, která je závislá na vůli výrobce daného telefonu. Uživatel takto sice nedostane update na novou verzi Androidu nebo novou bezpečnostní aktualizaci systému, k tomu je stále OTA proces potřeba, nicméně různé drobnosti takto Google zvládne „zalepit“ bez koordinace s výrobcem.

Teoreticky je to výborná funkce, prakticky zatím hapruje ono „bez koordinace s výrobcem“, protože je to záležitost, kterou zatím podporují jen telefony Pixel. Ale je možné, že s novými přístroji s Androidem 11 z výroby se podpora rozšíří. Další systémově podporovanou funkcí je podpora bezdrátového Android Auto, tu budou mít všechny telefony s Androidem 11. Jistou povinností pro nové telefony s Androidem 11 je i vyžadování aktualizací systému na pozadí.

Dosud třeba Samsungy při aktualizaci systému chvíli vlastně nefungovaly, systém se instaloval při nabíhání telefonu dlouho – má to svůj technický důvod. Ale teď bude povinná metoda s aktualizacemi, kdy stačí jen rychlý reboot telefonu a uživatel ani nepozná, že se aktualizace instaluje, vše proběhne takříkajíc za kulisami.

Velké změny v notifikacích

Z hlediska uživatele samotného ejvětší změnou v systému prošly notifikace. Na první pohled sice vypadají stejně, ale změn je tu opravdu celá řada. Především získal uživatel větší kontrolu nad tím, jak a kdy se mají notifikace z jednotlivých aplikací zobrazovat.

Konečně se dá v Androidu snadným a uživatelsky pochopitelným způsobem zbavit otravných položek notifikací, jako třeba zprávy v liště o tom, že máte spuštěnou „Chat head“ bublinu u Messengeru – jako byste ji neviděli. Notifikace lze tedy tentokrát jednotlivě detailně vypínat ne jen po celých aplikacích a skupinách, ale právě v drobnostech: lze v zásadě určit, že na tu a tu věc vás aplikace notifikovat nemá (pokud jsou typy notifikací odlišeny) a na jinou zase má. Vše je hezky a poměrně přehledně přístupné v menu notifikací, takže uživatelé, kteří chtějí mít nad upozorněními opravdu kontrolu, se tu mohou vyřádit dosytosti, včetně podmínek shlukování notifikací a podobně.

Výbornou záležitostí je historie notifikací. Určitě se vám již stalo, že jste někdy v záplavě upozornění zahodili i to, se kterým jste chtěli pracovat – historie vám pomůže snadno takovou zbrkle zamítnutou notifikaci najít, stačí po stažení lišty klepnout na nápis v její spodní části.

Jednou z velkých novinek, kterou zatím nechceme moc hodnotit, je priorita pro takzvané konverzace. Hlavní myšlenkou je to, že konverzace různého druhu jsou pro uživatele důležitější než notifikace z jiných aplikací, takže jsou zobrazeny vždy nahoře v seznamu upozornění. Podpora tohoto zobrazení musí být vestavěna v aplikaci, vývojáři ji postupně přidávají, ale zatím je to trochu zmatek, protože z některých aplikací se konverzace nahoře objeví, z některých nikoli.

Trochu také tápeme nad logikou celého systému konverzací: co ještě za konverzaci považovat a co nikoli? Je e-mail konverzací? Je touto konverzací třeba „přestřelka“ názorů na Twitteru? Nebo mají být v konverzacích jen „messagingové“ aplikace? Uživatel bohužel nad tímto kontrolu nemá a zatím v tom asi bude trochu zmatek. Funkce to nemusí být špatná, dosud jsme z ní však trochu na rozpacích, nicméně počkáme, jak se bude její podpora vyvíjet v praxi.

Podle nás by byl lepší nějaký celkový seznam priorit – ten Android stále nemá, jen lze některé notifikace v nastavení ztišit a ty se pak budou zobrazovat ve skupině ve spodní části seznamu upozornění. V konverzacích jako takových lze priority určovat také, ale jen v rámci této skupiny.

S konverzacemi souvisí i již zmíněné „bubliny“ zvané Chat heads. Ty byly dosud doménou Facebook Messengeru, ale v nové verzi Androidu je může podporovat kterákoli chatovací aplikace, takže se mohou bubliny objevovat třeba i z WhatsAppu a dalších aplikací. Bubliny lze jednotlivě zapínat a vypínat, seskupeny jsou na obrazovce pohromadě pod jednou ikonou. Nastavit se dá, že se tu mají zobrazovat bubliny jen pro některé konverzace z dané aplikace. I tady se omezíme na konstatování, že bubliny fungují, ale lepší to bude, až je vývojáři správně pochopí a dovedou je využít naplno – opět je totiž samozřejmě nutná i podpora na straně aplikace jako takové.

Novou podobu má i notifikační složka pro ovládání médií. Ovládání aplikace, ve které něco aktuálně přehráváte, je teď v horní části seznamu upozornění hned pod rychlými volbami. Odsud lze mimochodem rovnou ovládat, jak se má hudba přehrávat – lze přepínat mezi hlasitým reproduktorem telefonu a dalšími připojenými zdroji. Tento ovládací panel se při přehrávání zobrazuje také na odemykací obrazovce.

Bezpečnostní novinky

Řada dalších vylepšení v systému souvisí se zvýšením bezpečnosti. Dalších úprav se dočkala především oprávnění pro jednotlivé aplikace. Nově může uživatel udělit jednorázové oprávnění k využití daného zdroje či funkce: třeba přístup k GPS lze povolit v aplikaci jen tehdy, když to skutečně potřebujete a aplikace tak nemusí mít „univerzální“ povolení, u kterého nemá uživatel potuchy, co pak s takovým oprávněním aplikace dělá.

Trochu nejasné zůstává, na jak dlouho je ono jednorázové oprávnění uděleno, protože po vypnutí aplikace a návratu do ní se aplikace znovu na povolené nezeptá – ale třeba po hodině už ano.

Zajímavou věcí je automatické odvolání oprávnění. U aplikací, které uživatel nějakou dobu nepoužívá (Google v popisu píše pár měsíců) systém automaticky oprávnění odvolá. To se hodí u aplikací, které používáte opravdu jen sporadicky a které se mezi tím aktualizují a fungují se starými oprávněními, i když mají třeba nějaké nové funkce.

Je to další ochrana před možným zneužitím dat, kdy „spící“ aplikace nejdříve nasbírá oprávnění od uživatele a pak po nějaké aktualizaci bez vědomí uživatele získá a odešle citlivá data, i když to původně vůbec nedělala. Tuto volbu je nutné zapnout v nastavení u jednotlivých aplikací, nenašli jsme možnost, jak to udělat v systému „globálně“.

Drobnosti

Nová je i vypínací obrazovka. Pravda, zrovna tu si různí výrobci asi budou různě upravovat, ale na čistém Androidu 11 teď kromě ikon pro vypnutí, restart a tísňové volání obsahuje i přístup k ovládání zařízení v chytré domácnosti a ukazuje aktuální platební kartu, která je připravena pro zaplacení prostřednictvím Google Pay. Stačí tedy podržet vypínací tlačítko telefonu a můžete s těmito funkcemi pracovat, není nutné hledat patřičné aplikace.

Google také do telefonů přidal systémovou možnost nahrávání obrazovky a vylepšil celkově práci se screenshoty, ať už jejich pořizováním, sdílením, či při rychlých úpravách. Stále čistý Android neumí udělat screenshot s odskrolováním, třeba pro případ, že chcete do jednoho snímku zachytit celý článek na webu. To přitom různé smartphony ostatních výrobců už nějakou dobu umí a je trochu zvláštní, že zrovna takovou drobnost při jinak poměrně předělané práci se screenshoty nepřidal.

Dobře funguje i kopírování textu v obrazovkách pro multi-tasking. Je tu i několik funkcí určených výhradně pro smartphony Google Pixel. Ve spodní řadě ikon aplikací na domovské obrazovce – to je ta řada, co zůstává statická, i když listujete – se teď mohou zobrazovat doporučení na aplikace, které chcete spustit. Upřímně, moc pro to důvod nevidíme, raději si uspořádáme obrazovku podle sebe, ale někomu to může vyhovovat (telefon se asi musí chvíli učit). Google u pixelů vylepšil třeba možnosti automatického titulkování zvuků, sdílení čehokoli do zařízení v blízkém okolí, ale to v našich končinách moc uživatelů nevyužije.

Další drobnosti budeme nejspíš ještě objevovat, nicméně nejde o žádné zásadní změny. To platí pro celý Android 11. Otázkou zůstává, kdy se ho dočkáme na dalších telefonech, ne jen na modelech Pixel. První smartphony s Androidem 11 přímo z výroby by se již mohly objevit v nadcházejících týdnech, ale s aktualizacemi to bude, jako obvykle, trochu obtížné. Výrobci jsou v tomto ohledu stále poměrně pomalí a uživatelé i v závislosti na regionech žijí v nejistotě. Ano, vlajkové modely většiny značek aktualizaci dostanou, ale kdy, to vůbec jasné není.