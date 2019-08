Už žádné sladkosti. Nový systém od Googlu se jmenuje úplně obyčejně

Google oficiálně oznámil, že nová generace operačního systému Android, která vychází z testovací verze Android Q, se bude jmenovat Android 10. To bude vše, už žádné další slovo, které by označovalo dezert či jinou sladkost, jako tomu bývalo u verzí Androidu po mnoho let.

Důvodem změny přitom není fakt, že by Google žádnou sladkost začínající na písmeno Q, které bylo tentokrát na řadě, nenašel. Firma chce podle svých slov označení systému zjednodušit a zesrozumitelnit. Názvy generací podle sladkostí v abecedním pořadí totiž na první pohled nemusí uživateli říci tolik, co prosté číselné označení.

Písmeno v abecedě totiž podle Googlu samo o sobě verzi systému nevyjadřuje dostatečně, takže uživatelé mohli být zmateni, kterou generaci Androidu mají a kam v časové ose vlastně spadá. Dalším argumentem je pak fakt, že řada sladkostí je v některých zemích či oblastech téměř neznámá a potíže mohou být také s výslovností některých názvů: v různých jazycích se například nevyslovují některá počáteční písmena, což opět identifikaci verze Androidu na některých trzích uživatelům komplikovalo.

V rámci srozumitelnosti se tak bude od nynějška používat pouze číselné označení, díky kterému bude systém jasně identifikovatelný pro všechny uživatele na celém světě. Číslo verze se sice používalo i doposud, ale bylo vůči onomu lákavému dezertnímu názvu vždy trochu v pozadí, Google na něj teď bude klást jednoznačný důraz.

Ačkoli je pojmenování podle sladkostí u Androidu tradicí, neměly ho všechny verze systému. První generace ze září 2008 nesla jednoduše označení Android 1.0 a známé není ani jeho interní kódové označení. Ani verze 1.1 z února 2009 neměla jméno po sladkosti, i když interně se jí prý říkalo Petit Four. Se sladkým oficiálním jménem přišla až verze Android 1.5 Cupcake v dubnu 2009.

Sladkých názvů pak Google použil celkem 14: kromě Cupcake to postupně byly Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo a posledním jménem byl Pie. Sochy těchto sladkostí umisťoval Google do svého kampusu, i tato tradice teď skončí.

Se změnou strategie v pojmenování systému přichází i pozměněné logo. Název teď bude Google psát černou nebo bílou barvou (podle pozadí) namísto hůře čitelné zelené a vedle jména Androidu se tu bude objevovat jen zelený vršek hlavy robůtka Androida, který je od počátku jakýmsi maskotem systému. Mění se i styl fontu, kterým je jméno napsáno, celé logo tak působí jednodušeji.