Dobrý sluha, ale zlý pán. Odborníci varují před zneužíváním AirTagu

Téma sledování lidí prostřednictvím AirTagu otevřel ve Velké Británii bývalý anglický hráč ragby Mike Tindall, který je po sňatku s nejstarší vnučkou Alžběty II. Zarou Phillipsovou členem královské rodiny. Byl totiž nedávno viděn, jak při návštěvě Burghley Horse Trials připnul své desetileté dceři na její šortky toto sledovací zařízení. A Britové začali následně na sociálních sítích sdílet vlastní příběhy, jak AirTag oni sami používají. Nevyjímaje ustarané rodiče.

Děti jsou nevyzpytatelné, drží se rodičů, ale stačí opravdu chvíle a nejsou vzápětí k nalezení. Právě to je strašákem řady rodičů. Vlastně tak ani není divu, že někteří sáhnou po netradičním řešení v podobě využití AirTagu.

Jedna z britských matek, která se o svůj názor podělila na TikToku, toto vysvětlila tak, že není dokonalým rodičem a batolata mají vlastní mysl. „Takže se snažím držet krok se svými dětmi, ať se děje cokoliv,“ zmínila podle portálu Daily Mail. S AirTagem, který schovala tak, aby nebyl vidět a nešel tudíž snadno odstranit, získává větší jistotu, co se bezpečnosti děti týče. A to zejména na přelidněných místech, jak dodala.

Podobný postoj sdílela i řada dalších rodičů. Někteří díky vědomí, že jejich dítě má AirTag, pociťují menší úzkost ve chvílích, kdy míří třeba na výlet do zábavního parku. Jenže nejsou to pouze rodiče přirozeně se bojící o své děti, kdo za účelem kontroly někoho sáhne po sledovacím zařízení Applu. Využívají ho totiž i partneři, kteří chtějí prostě vědět, kde přesně se jejich protějšek v danou chvíli nachází.

Důvtip, kam malé zařízení schovat, jim přitom nechybí. Někteří jej schovají třeba do kabelky, batohu či příruční tašky, jiní naopak hledají důmyslnější skrýš. Třeba v jazyku boty. Daily Mail podotýká, že na internetu se dá nalézt řada online návodů, jak s pomocí AirTagu sledovat svého muže. „Nikdy nevíte, co se může stát v baru, zvlášť pozdě v noci,“ podotkla jedna z přispěvatelek k tématu. Jenže lidé si neuvědomují následky.

Sledovat lze jen s výslovným souhlasem

„Nárůst technologií a sociálních médií je doprovázen pocitem, že jsme zvyklí na koncept sledování. Sledování ostatních lidí a sledování nás samotných. To nám může dát pocit bezpečí a jistoty. Nabízí také praktickou, logistickou výhodu – například vědět, v kolik hodin dát večeři,“ řekla poradkyně Britské asociace pro poradenství a psychoterapii Georgina Sturmerová.

Daily Mail radí, jak zamezit AirTagu, aby vás sledoval Nejjednodušší způsob, jak deaktivovat AirTag a stát se nevysledovatelným, je vyjmutí baterie. Zařízení tak nemůže odeslat svou polohu zpět majiteli. Toto je však možné pouze v případě, že jste zařízení již sami našli. Dalším způsobem, jak zmizet z mapy, je vypnout funkci „Najít moji síť“ v nastavení telefonu a přimět přátele nebo lidi, se kterými jste, aby udělali totéž. AirTag následně nebude moci přes žádný telefon nahlásit svou polohu. AirTag můžete také zabalit do alobalu, který může blokovat signál a deaktivovat sledování, dokud se nerozbalí. Opět však za předpokladu, že jste skryté zařízení předtím objevili a samozřejmě v případě, že máte alobal po ruce.

„Ale když je tato technologie používána bez znalostí nebo k narušení našeho soukromí, přidává to znepokojující výhodu. Může to vést k podezření, kontrole a pocitu, že ztrácíme svou individuální svobodu,“ dodala.

Podle průzkumu britské seznamky IllicitEncounters neuvěřitelných 65 % žen tvrdí, že rozbily partnerský románek pomocí technologie, a 38 % žen, které podezřívají své partnery z podvádění, jim darovalo zařízení, které jim usnadňovalo jejich diskrétní sledování.

Jenže právní experti upozorňují, že sledování blízkých pomoci AirTagu bez jejich vědomí může mít právní následky. Může být totiž považováno za porušení práva na soukromí. Podle právníka ze společnosti Schmidt & Clark LLP Mika Schmidta musí být totiž sledované strany vždy informovány a se sledováním musí souhlasit.

„Tento souhlas by měl být výslovný, nepředpokládaný a zdokumentovaný, aby se zabránilo případným právním sporům,“ doplnil s tím, že nezískání řádného souhlasu může v některých případech vést k obvinění z pronásledování či obtěžování, z čehož plynou vážné právní důsledky. Pokud je primárním cílem zajištění bezpečnosti (sledování polohy dítěte z bezpečnostních důvodů než sledování každého jeho pohybu), pak je nutné do podle Schmidta jasně sdělit.

U starších dětí je to pohyb na tenkém ledě

„Transparentnost důvodů pro sledování pomáhá předcházet případným nedorozuměním nebo konfliktům. Rodiče by měli se svými dětmi otevřeně diskutovat o svých důvodech a řešit jakékoli obavy, které by děti mohly mít,“ dodal Schmidt s tím, že to nejen buduje důvěru v ně, ale také pomáhá zajistit, že použití takové technologie je považování spíše za ochranné opatření než jako nástroj kontroly.

Problém nastává hlavně u starších dětí, v jejichž případě nucené nošení AirTagu může podle odborníků vést k hledání způsobů, jak tuto technologii obejít. Zároveň může dojít k vážnému narušení důvěry mezi nimi a rodičem, bez ohledu na to, jak čisté byly záměry.

Třeba jedna dívka zveřejnila na TikToku video, v němž si položila otázku, jak je možné, že její rodiče vždy vědí, kde je, byť jim neřekla, kam jede. Vzápětí ukazuje AirTag, který nalezla ve svém autě. Pochyby o tom, kdo jej tam umístil, nejsou.

„Ve chvíli, kdy vaše děti chtějí mít autonomii, musíte s nimi více diskutovat,“ řekl portálu Daily Mail James Bore z Chartered Security Professional, podle kterého cokoli, co je skryté či vynucené, nebude fungovat.

„Pokud to uděláte, vytvoříte zášť. Vyvoláte nepřátelství,“ dodal s tím, že nejdůležitější věc, pokud chce rodič chránit dospívajícího potomka, je, že cítí, že může mluvit. „Že může mluvit o věcech, které se staly. Může mluvit o věcech, které ho znepokojují, bez strachu založeného na ochranářství,“ upřesnil Bore.

„Teenageři přirozeně prosazují nezávislost a soukromí a sledování, bez ohledu na to, jak dobře je míněno, může být dusivé. I když jsou rodiče emocionálně uvědomělí a vysvětlují své uvažování, teenageři mohou mít stále pocit, že potřebují prosadit svou autonomii, což je může vést k hledání způsobů, jak AirTag obejít. Mohli by vidět sledování jako nedostatek víry ve svůj úsudek, což může poškodit vztah a vést k zášti nebo vzdoru,“ dodala odbornice na rodičovství Chioma Fanawopová.