Ženy si zašívají AirTag na skryté místo. Chtějí se nechat najít

Sledovací přívěsek AirTag od Applu udělal malou revoluci v tom, jak si poradit v případě ztráty osobních věcí. Jeho využití jde zřejmě ještě mnohem dál. Ženy v zemích, kde je vyšší riziko únosu, se učí si zařízení skrývat na těle, aby je bylo v případě únosu možné rychle najít. Novým tipem, který se šíří po sociálních sítích, je zašívání AirTagu do paruky.

Cestovatelka, která se vydala na dovolenou do Mexika, sdílela na sociálních sítích (Facebook, přesdíleno na X) tento tip. Udělala to proto, aby její příbuzní měli přehled, kde se aktuálně nachází a nechala si tak od kadeřnice do paruky všít toto malé zařízení. Ke geografické poloze přívěsku dala přístup těm, kteří ji průběžně mohli kontrolovat a ujišťovat se, že je v pořádku.

non aesthetic things @PicturesFoIder Women are placing AirTags under their wigs as a precaution against human trafficking 😳

Nyní se objevilo další vysoce sledované video (6 milionů zhlédnutí na síti X, viz výše), které přímo ukazuje, jak kadeřnice schovává do umělých vlasů jiné ženy toto zařízení. Lidé si v komentářích chválí, že jde o kreativní způsob, jak se cítit o něco bezpečněji, ať už na cestách v zahraničí, nebo zkrátka kdekoliv, kde by mohlo hrozit podobné nebezpečí.

Situace se samozřejmě může obrátit i proti lidem s takto schovaným přívěskem na těle, pokud by náhodou k informacím o poloze AirTagu dostal přístup někdo nežádoucí. To se sice naštěstí v případě vlastního AirTagu dá docela snadno ohlídat, ovšem horší jsou situace, kdy naopak někdo umístí sledovací přívěsek na jiného člověka bez jeho vědomí.

Právě do takové situace se nedávno dostala žena z amerického státu Florida. Mobil ji začal upozorňovat na cizí lokalizátor Applu v okolí jejího sedmiletého syna. Nakonec našla toto zařízení schované v podrážce jeho boty: