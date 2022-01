Mokrá ranvej jako stopka pro boeingy. Kvůli rušení 5G hrozí vyjetí z dráhy

Rušení 5G podle FAA může zabránit motoru a brzdovým systémům v přechodu do režimu přistání. Kvůli snížené brzdné schopnosti tak hrozí vyjetí letounu mimo letištní dráhu. Podle agentury Reuters úřadem vydaná směrnice vyžaduje, aby si posádky byly tohoto rizika vědomy a přijaly specifické bezpečnostní postupy při přistávání na takových dráhách.

Směrnice se dotýká 1 147 boeingů typu 787 po celém světě. Letecké společnosti nesmějí tato letadla posílat na letiště, v jejichž blízkosti jsou v provozu 5G sítě v pásmu C (3,7 až 3,8 GHz), pokud jsou některé brzdné či protismykové funkce letounu mimo provoz. Společnost Boeing tuto záležitost nekomentovala.

Téměř celé C pásmo získali operátoři AT&T a Verizon, kteří za něj v loňské aukci zaplatili 80 miliard dolarů (zhruba 1,7 bilionu korun). Začátkem ledna obě společnosti souhlasily s vybudováním bezpečnostních zón v okolí vybraných amerických letišť, kde nelze provozovat 5G ve zmíněném pásmu, a to za účelem snížení rizika rušení leteckých systémů. Operátoři se zároveň dohodli na odloženém spuštění 5G v délce dvou týdnů.

FAA v pátek 7. ledna vydal seznam 50 letišť, na nichž budou zmíněné bezpečnostní zóny zřízeny. Jsou mezi nimi například letiště v New Yorku, Los Angeles, Chicagu, Las Vegas, Minneapolis, Dallasu, Philadelphii, Seattlu či Miami.

Již dříve FAA v souvislosti s nasazováním 5G v pásmu C do ostrého provozu varovala před rizikem rušení radioelektronického vybavení letadel. Úřad se obává, že může dojít k rušení pásma 4,2 až 4,4 GHz využívaného pro radiové výškoměry. V případě projevu interference s 5G sítí v pásmu C je podle úřadu nutné omezit či zakázat některé operace, zejména přístrojové přiblížení a automatické přistání.

V případě zhoršené viditelnosti (nepřízeň počasí, vysoká oblačnost, smog) lze provádět pouze vizuální přiblížení, tedy přiblížení s vizuální orientací podle terénu. Obdobná opatření úřad vydal i pro helikoptéry, v jejichž případě by za takových okolností nesmělo být uskutečňováno automatické přistání či automatické visení (více viz Aerolinky bijí na poplach, rozvoj 5G podle nich ohrozí tisíce letů denně).