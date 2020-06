Huawei je mimo hru. Ceny proto nepadají tak rychle, jak se čekalo

V Česku to zatím není tak důležité, první komerční síť 5G teprve začíná fungovat a během nejbližších měsíců operátor O2 pokryje centrum Prahy a středočeského Kolína. Ovšem ve světě se 5G sítě rozjíždějí rychleji. Jejich využití logicky závisí na dostupnosti zařízení podporujících 5G.

A to je zatím docela problém. Telefony s 5G sice už nejsou exotickými výjimkami, počet modelů stále stoupá. Jenže v drtivé většině to jsou drahé telefony. Třeba v Česku to znamená investici minimálně 15 000 korun, nepočítaje aktuální akční cenu na Xiaomi Pocophone 2 Pro nebo chystaný Samsung A51 5G. Ale i v těchto případech se nedostaneme na cenu pod 10 000 korun. Takový mobil přijde na trh nejdříve na začátku podzimu.

Jedním z důvodů jsou ceny procesorů s podporou 5G. Dnes už výrobci produkují čipy s integrovaným modemem pro 5G, loni měly první 5G telefony modem na samostatném čipu. To logicky cenu zvyšovalo, ale i nyní jsou procesory s podporou 5G drahé.

Malá konkurence

V podstatě je momentálně produkuje jen Qualcomm, Samsung a Huawei. A to výhradně v kategorii procesorů nejvyšší třídy. Příkladem budiž Samsung A51, který existuje ve variantách s podporou 5G a bez ní. Ten druhý se už prodává za 9 500 korun, varianta s 5G teprve přijde na trh a bude stát 12 990 Kč. Bude tedy o 3 500 korun dražší. První verze používá čip Exynos 9611, druhá Exynos 980.

Ten je samozřejmě výrazně výkonnější a normálně by ho výrobce neosazoval do telefonu střední třídy. Přestože mezi oběma telefony jsou ještě další drobné rozdíly, tak vyšší cenu model A51 5G tvoří především dražší procesor Exynos 980. Ten je vyrobený novějším 8nm výrobním procesem, Exynos 9611 je vyráběný 10nm procesem. A podobné je to u Qualcommu, který sice má také už víc čipů s 5G, ale všechny ve vyšší či nejvyšší třídě.

Huawei nemůže konkurovat a snižovat ceny

Podle serveru Digitimes má na vývoj cen čipů nejenom současná koronavirová epidemie, ale také Huawei. Ten má vlastní čipy Kirin s podporou 5G, jenže kvůli americkému embargu je v podstatě vystrčený ze všech trhů vyjma čínského. Tudíž vypadl jeden z velkých konkurentů, a tak Qualcomm se Samsungem nemusí na klesání cen tlačit, není důvod. Huawei má dokonce kvůli embargu i problémy s výrobou čipů, ty pro něj produkuje tchajwanská společnost TSMC, která dělá i čipy pro Qualcomm.

Ceny čipů tak sice klesají, aktuálně vyjdou výrobce mobilů na 70 až 80 dolarů, což je z původních 100 dolarů pokles, ale původně se očekávalo výraznější snížení cen.

Levnější 5G mobily budou až příští rok

Podle všeho se letos levných 5G smartphonů nedočkáme. Ty přijdou až s novou generací čipů, tedy ve větším měřítku v podstatě až za rok. Záležet bude nejenom na vývoji embarga na Huawei, který by jako konkurent měl na ceny tlačit, ale samozřejmě i na vývoji koronavirové epidemie a v neposlední řadě na dalším výrobci čipů, kterým je Mediatek.

Ten sice už také 5G čipy má, ale zatím je ve větším měřítku výrobcům mobilů nedodává. Prvním telefonem s novým čipem Dimensity 1000+ je Vivo IQOO Z1, který byl představený v květnu a je dostupný na některých trzích, především v Číně a jinde v Asii. Ale ani to není levný přístroj, v přepočtu s DPH by stál okolo 15 000 korun, takže i u Mediateku se bude čekat na levnější čipy pro mobily nižších tříd.