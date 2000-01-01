náhledy
Žebříček deseti globálně nejprodávanějších smartphonů za rok 2025 může být pro mnohé překvapením. Nejsou v něm totiž až na jednu výjimku žádné levné telefony, u kterých by se dalo očekávat, že především v lidnatých zemích Asie a Afriky musí jít dobře na odbyt. Jenže realita je jiná a nejprodávanější jsou drahé mobily pro bohaté trhy.
Autor: Redakce s využitím AI (Nano Banana Pro)
Desátým nejlépe prodávaným smartphonem za rok 2025 je podle agentury Counterpoint Research iPhone 16e. To je model z roku 2025, představený byl na jaře toho roku a je to nejlevnější model Applu v nabídce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Dodejme, že výsledky zohledňují prodeje přístrojů po celém světě a jak Counterpoint Research připomíná, tak celá první desítka představuje 19 procent všech prodaných smartphonů za rok 2025 na celé planetě.
Autor: Apple
iPhone 16e je velkou inovací Applu na poli základního cenově dostupného modelu. Zde je s jedním z předchůdců, iPhonem SE z roku 2020 (ten menší přístroj vlevo). Prodejní úspěch novinky ukazuje, že Apple zvolil správný mix vlastností tohoto telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na deváté pozici je Samsung S25 Ultra. Tedy to nejlepší, co Samsung v roce 2025 nabízel. Nikoliv to nejdražší, skládačka Fold 7 mohla být dražší, ale ta se mezi nejprodávanější telefony nepropracovala.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
S25 Ultra představil Samsung loni v lednu a s ohledem na pozdější letošní start nástupce je to stále aktuální top model Samsungu. Dnes už ho v základu seženete pod 30 tisíc korun, ale původně to je jeden z nejdražších telefonů na trhu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Osmou pozici za rok 2025 získal iPhone 15, což je model z roku 2023. Zde vedle svého méně úspěšného příbuzného 15 Plus (větší model vpravo). Zajímavostí jistě je, že iPhone 15 byl úplně nejprodávanějším smartphonem za rok 2024.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jeho nepřímý nástupce iPhone 17, tedy aktuální základní model značky, obsadil v žebříčku sedmou pozici. Zde je nutné připomenout, že telefon byl představený až v září, takže se jeho slavné chvíle očekávají až v žebříčku pro rok 2026.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podle nás je právě základní iPhone nejzajímavějším modelem z nové řady 17. Má několik významných vylepšení a především mezigeneračně zlevnil.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Doposud byly v žebříčku telefony s cenou přes dvacet tisíc, jen iPhone 16e stojí okolo 15 tisíc korun. Na šesté pozici je telefon, který stojí do třech tisíc. Model A06 LTE je úplným základem od Samsungu.
Autor: Samsung
Model A06 LTE se v Česku prodával, vlastně ještě dnes ho několik prodejců má v nabídce. Ale celkově je to především telefon pro rozvojové trhy, kde může hrát v dostupném segmentu roli prémiového zboží.
Autor: Samsung
O pozici výš na páté příčce skončil třetí samsung, tentokrát už poslední. Model A16 5G je už telefon na spodní hranici střední třídy a docela úspěšný byl i v Česku.
Autor: Samsung
Přístroj aktuálně koupíte za necelé čtyři tisíce (pozor, na trhu je i levnější LTE varianta). Ale v prodeji je už i nástupce A17 5G, který je zhruba o tisícovku dražší.
Autor: Samsung
S dvojicí od Samsungu opouštíme levné smartphonové vody a vracíme se do prémiového segmentu. Čtvrtou pozici v žebříčku nejprodávanějších smartphonů za rok 2025 je iPhone 17 Pro Max. Tedy současný top model značky s cenou klidně přes 50 tisíc korun. Základní verze vyjde na 35 tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuální top model dopadl v žebříčku stejně jako loni jeho předchůdce iPhone 16 Pro Max, který byl za rok 2024 také čtvrtý.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A dostáváme se na stupně vítězů, kde byla loni situace stejná jako předloni. Jen se vyměnila generace iPhonů. Místo patnáctek v roce 2024 to jsou šestnáctky o rok později.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Třetí místo patří modelu 16 Pro. Ten byl, stejně jako další šestnáctky s výjimkou 16e, představený v září 2024.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhým nejprodávanějším smartphonem za rok 2025 se stal iPhone 16 Pro Max, tedy po většinu roku 2025 vrcholný a nejdražší model Applu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A vítězem je, tedy nejprodávanějším smartphonem na celém světě v roce 2026, iPhone 16.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Apple žebříček opanoval, což však není nic nového. Samsung je jediná další značka, které se do první desítky daří propracovat. Ale jen jeden model je prémiový, jeden je vyloženě levný a jeden je levný. Další výrobci už několik let nemají šanci se do první desítky propracovat.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz