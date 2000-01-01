Novinka od Xiaomi opět ukazuje, že zajímavý tablet nemusí stát moc peněz. Redmi Pad 2 Pro seženete za méně než šest tisíc korun, přitom má hezky velký a jemný displej, dostatek výkonu a hlavně nadstandardně velkou baterii.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv dává značka Redmi jasně najevo, že jde o model z dostupnější nabídky výrobce, dalo by se říci, že model Redmi Pad 2 Pro pohodlně překračuje nároky běžného uživatele a uspokojí i ty náročnější.
Tablet má příjemně působící tenké tělo (7,5 mm) vyrobené z kovu, jeho hmotnost je 600 gramů.
Displej tabletu je pěkně velký, jeho úhlopříčka je 12,1 palce a panel je typu IPS. Nabídne obnovovací frekvenci 120 Hz a rozlišení 1 600 × 2 560 pixelů. Ocenili bychom OLED panel, ale na běžné používání je to pořád dobrá volba.
Kamerka pro videohovory má rozlišení 8Mpix a nahraje i video ve Full HD rozlišení. Displej podporuje i použití stylusu např. pro práci s grafikou.
Tablet je osazen moderním čipem Snapdragon 7s Gen 4. Společně s ním je k dispozici 6 nebo 8 GB operační paměti a 128 nebo 256 GB prostoru pro uživatelská data podle vybrané verze.
Úložiště můžete rozšířit paměťovou kartou, bohužel ale tablet na českém trhu neseženete ve verzi s připojením k mobilním datům, budete se tedy i na cestách muset spolehnout na wi-fi.
Výbava tabletu dále zahrnuje USB-C konektor, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a stereo reproduktory.
V balení s tabletem najdete USB kabel a 33W nabíjecí adaptér do zásuvky.
Operační systém Android (verze 15) je v případě tohoto tabletu vylepšený o grafickou nadstavbu HyperOS 2.0.
Tablet dokonce nabízí i certifikaci odolnosti, a to konkrétně proti malým částečkám prachu a také pocákání vodou (IP53).
Ačkoliv se může zdát, že na zádech tabletu jsou dva fotoaparáty, ve skutečnosti je zde pouze jeden, druhý kruhový modul má v sobě pouze LED světlo.
Pokud tedy náhodou budete potřebovat něco vyfotit, je tu 8Mpix kamerka se světelností f/2,0 a možností nahrávat Full HD video.
Jak už jsme zmínili v úvodu, stěžejním prvkem výbavy tabletu je nadstandardně velká baterie: 12 000 mAh. Nabíjení je k dispozici s maximálním výkonem 33 W.
Na výběr je mezi 6/128GB variantou, která vyjde na 5 690 korun, nebo si můžete připlatit za 8/256GB verzi, ta stojí 6 890 korun.
