Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2

Luděk Vokáč
Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných situacích přináší vysoký komfort používání tabletu.
Část 1/6

T-Mobile T Tablet 2

Jeho displej možná nevypadá v porovnání s předchůdcem tak jasný, ale v praxi je T Tablet 2 oproti první generaci tabletu od T-Mobilu velmi příjemným posunem. A to jsme chválili už první generaci, která nabídla základní sadu funkcí bez větších kompromisů za příznivou cenu a to vše ještě s podporou 5G sítí.

T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
32 fotografií

Ta u nové generace zůstává, přidává se k tomu komfortní displej a ještě o něco lepší cena. Navíc je tu možnost pořídit si k tabletu dotykové pero. T Tablet 2 je tedy zajímavý tablet, který poslouží jak pro každodenní používání, tak třeba na cestách. Rozhodně ale nezaujme všechny uživatele.



Vstoupit do diskuse
Testujeme pro vás nejnovější přístroje, z oblasti spotřební i bílé elektroniky a techniky. Notebooky, mobilní telefony, tablety, sluchátka, zvukové sestavy, fotoaparáty a testy mnoha dalších přístrojů nyní můžete najít na jednom místě.

Je úžasně praktický a každý by ho chtěl. Test Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple letos u svých iPhonů provedl možná až nečekané množství změn. Ty v důsledku špičkové modely...

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých...

Smartphonový základ pro nenáročné. Test T-Mobile T Phone 3

T-Mobile T Phone 3

T-Mobile už má u svých vlastních telefonů T Phone vcelku tradici, nabízí je totiž od roku 2022....

Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra

Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...

Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl

iPhone 16e

Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...

Motorola Razr 60 Ultra v testu: luxusní skládačka jde po krku nejlepším

Motorola Razr 60 Ultra

S novodobým modelem Razr byla Motorola jednou z prvních značek, která naskočila na trend smartphonů...

Nečekaný přehrávač je skvělou koupí, poslouží doma i na cestách

Fiio DM-13 a Sennheiser HD550

Společnost Fiio získala renomé zejména na přenosných převodnících, sluchátkových zesilovačích a...

Nejčtenější

Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme

Výhledy od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku

Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max

Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...

K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte

Realme GT8 Pro

Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...

Vodafone slibuje výraznou úsporu na službách. Omezující podmínku odstranil

Ilustrační snímek

Jednou z možností, jak ušetřit na službách mobilních operátorů, je jejich sloučení pod jednu fakturu. Čím víc služeb sloučíte, tím vyšší je měsíční úspora. Vodafone ovšem svou kombinovanou nabídku...

Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2

T-Mobile T Tablet 2

Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných...

7. prosince 2025

O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením

Ilustrační snímek

Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...

6. prosince 2025

Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...

6. prosince 2025

Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete

Google Pixel 10 a Pixel 9 a jejich pouzdra

Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro...

5. prosince 2025  13:04

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší dostupný smartphone a vyhrajte samsung

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Třetí kolo startuje v pátek 5. prosince a...

5. prosince 2025

Severokorejský mobilní zmar: Samtaesung 8 byste určitě nechtěli

Ilustrační snímek

Přestože na první pohled mohou působit jako běžné smartphony, tak při bližším seznámení je zjevné, že tu něco nehraje. Starý mobilní systém, absence služeb Googlu či třeba nemožnost zapnout...

5. prosince 2025

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

4. prosince 2025  9:04

K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte

Realme GT8 Pro

Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...

4. prosince 2025

Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem

ilustrační snímek

Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je...

3. prosince 2025

Fotomobil vivo X300 Pro právě teď v exkluzivní vánoční akci za méně než 28 tisíc korun

Advertorial
Vivo X300 Pro

Společnost vivo uvedla na trh novou řadu X300, která staví na špičkové optice, vysokém výpočetním výkonu a dokonalém zpracování. Tyto žhavé novinky jsou nyní dostupné ve velmi atraktivní slevě. Top...

3. prosince 2025

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max

Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...

2. prosince 2025

Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme

Výhledy od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku

Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...

1. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.