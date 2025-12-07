Jeho displej možná nevypadá v porovnání s předchůdcem tak jasný, ale v praxi je T Tablet 2 oproti první generaci tabletu od T-Mobilu velmi příjemným posunem. A to jsme chválili už první generaci, která nabídla základní sadu funkcí bez větších kompromisů za příznivou cenu a to vše ještě s podporou 5G sítí.
Ta u nové generace zůstává, přidává se k tomu komfortní displej a ještě o něco lepší cena. Navíc je tu možnost pořídit si k tabletu dotykové pero. T Tablet 2 je tedy zajímavý tablet, který poslouží jak pro každodenní používání, tak třeba na cestách. Rozhodně ale nezaujme všechny uživatele.