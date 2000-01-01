náhledy
Kromě nového smartphonu překvapil letos operátor T-Mobile i novým tabletem T Tablet 2. Překvapil proto, že vlastně jednoduchý předchozí tablet nástupce ani nepotřeboval. Novinka je ale přesto v praxi výrazně lepší. Důvodem je zásadní změna u displeje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ta je vidět na první pohled. Displej T Tabletu 2 možná není tak jasný, jako u předchůdce, ale jeho matný povrch zajišťuje daleko lepší čitelnost za všech podmínek.
Výrobcem nového T Tabletu 2 je totiž firma TCL a tak novinka využívá její technologii Nxtpaper - tedy „displej jako papír“. Zatímco v lesklém displeji předchůdce se odráží kdeco, novinka má displej zcela bez odlesků.
Někdy to není tak důležité, ale v řadě případů je absence odlesků velké plus pro čitelnost: jak na přímém slunci, tak třeba pod lampičkou o postele. Čitelnost displeje může vylepšit ještě dodatečná aktivace černobílého režimu.
Displej ale přináší přeci jen i ústupky: úhlopříčka poklesla z 10,36 palce na 10,1, to ještě není tak výrazné. Ale pokles rozlišení z 2 000 × 1 200 pixelů na 1 280 × 800 pixelů znát je. Ale vadit zásadně nemusí.
Naopak pozitivem je podpora dotykového pera. S tím předchůdce pracovat neuměl. Pero T Pen ovšem nabízí operátor jako příslušenství a navýší tak celkovou cenu tabletu.
Ta činí 5 001 korunu, předchozí T Tablet stál 5 999 korun. Novinka se zajímavým displejem je tak levnější. Pero samostatně stojí 890 korun, takže se ceny téměř srovnají.
Letošní T Tablet 2 má celkově jednodušší a elegantnější design. Je to i díky využití jednoduchých plastových zad, které svým provedením trochu imitují různé kompozitní materiály.
Výsledek vypadá překvapivě dobře a v porovnání s tím je původní T Tablet vzhledově trochu obyčejný a zastaralý. Novinka působí velmi minimalisticky, reliéf zad ale vzhled ozvláštňuje.
Na zádech novinky najdeme jednu kameru namísto dvou. Ale opět to moc nevadí, u tabletů nejsou kamery příliš důležité. Foťák má i tentokrát rozlišení 8 megapixelů, jen tu není druhý dvoumegapixelový pro vylepšení bokeh efektu.
I přední kamera zůstala u rozlišení 8 megapixelů, na videokonference a podobné využití je to víc než dostatečné rozlišení. Video vždy kamery zvládají v rozlišení 1080p a s 30 snímky za sekundu.
U baterie došlo u nové generace operátorského tabletu k ústupku: má nově kapacitu 6 000 mAh, předchůdce měl 7 040 mAh. V praxi to nemusí být moc znát, ale je to škoda. Nabíjení teď funguje výkonem 18 W namísto patnácti.
Pokles kapacity baterie se pozitivně projevuj na hmotnosti. Zatímco předchůdce vykazoval 513,1 gramu, nový tablet má hmotnost 412,8 gramu. Dlouhodobé čtení textů nebo sledování videí s tabletem v ruce je tak pohodlnější.
Novinka na nás působí dobře i z hlediska zpracování. Předchůdce možná působí o něco bytelněji, ale nový model má lepší slícování.
Coby tablet v nabídce operátora samozřejmě T Tablet 2, stejně jako předchůdce, podporuje mobilní sítě. Už předchůdce přitom nabídl 5G podporu, takže tu má i nový model.
T Tablet 2 má solidní procesor MediaTek Dimensity 6300 (předchůdce má Dimensity 700) a 4 GB RAM (předchůdce 6). Operačním systémem je Android 15 a T-Mobile dává v ceně rok a půl předplatného AI Perplexity.
