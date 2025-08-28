Dramatická změna koncepce přinesla oproti předchůdci ještě lepší tablet

Luděk Vokáč
Kromě nového smartphonu překvapil letos operátor T-Mobile i novým tabletem T Tablet 2. Překvapil proto, že vlastně jednoduchý předchozí tablet nástupce ani nepotřeboval. Novinka je ale přesto v praxi výrazně lepší. Důvodem je zásadní změna u displeje.
T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet T-Mobile T Tablet 2 a jeho předchůdce T Tablet

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: T-Mobile, Tablet

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik zlata je v iPhonu a co se hrálo na Nokii 3310?

Od devadesátkových cihel až po dnešní ohebné kousky. Tenhle třiceti otázkový kvíz prověří, jak se vyznáte v historii mobilů, technologiích, značkách i kuriozitách. Jste připraveni zjistit, jestli...

Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité

Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....

Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy

Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...

Po jednom novém Pixelu asi nesáhnete. Přitom má výjimečnou vlastnost

Z rodiny nových Pixelů tento vyčnívá konstrukcí i cenou. Ale českého zákazníka to trápit nemusí, oficiálně si ho v Česku nekoupí. Samozřejmě se k němu dostane, třeba v Německu v prodeji bude. A může...

Dramatická změna koncepce přinesla oproti předchůdci ještě lepší tablet

Kromě nového smartphonu překvapil letos operátor T-Mobile i novým tabletem T Tablet 2. Překvapil proto, že vlastně jednoduchý předchozí tablet nástupce ani nepotřeboval. Novinka je ale přesto v praxi...

28. srpna 2025

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...

27. srpna 2025

Je to oficiální. Nové iPhony se ukážou druhý týden v září

Apple oficiálně zve na konferenci k novým iPhonům, která se odehraje devátého září. Souhlasí to s již uniklými informacemi, takže se můžeme těšit na nové smartphony včetně úplně nového tenkého...

26. srpna 2025  18:41

Tato aplikace bude povinně v každém mobilu, přikázala ruská vláda

Nová ruská chatovací aplikace Max bude od září povinně v každém nově prodaném telefonu na ruském trhu. Státem podporovaná služba se velice podobá čínskému ekvivalentu, který je mimo jiném i nástrojem...

26. srpna 2025  7:02

Po jednom novém Pixelu asi nesáhnete. Přitom má výjimečnou vlastnost

Z rodiny nových Pixelů tento vyčnívá konstrukcí i cenou. Ale českého zákazníka to trápit nemusí, oficiálně si ho v Česku nekoupí. Samozřejmě se k němu dostane, třeba v Německu v prodeji bude. A může...

26. srpna 2025

Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité

Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....

25. srpna 2025

Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy

Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....

24. srpna 2025

Telefon od operátora vsadil na minimalismus. Oproti předchůdci je výhodnější

Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.

23. srpna 2025

Google zlevnil starší pixely. Nové jsou však v akci výhodnější

S příchodem nové generace smartphonů Google Pixel 10 přichází i logické zlevnění starších modelů. To se v českých e-shopech projevilo už dříve, v obchodě Googlu až teď. Nicméně platí, že v...

22. srpna 2025  7:02

Ve velkém stylu. Nové produkty Googlu představil slavný moderátor

New York (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Žádná z letošních klíčových mobilních premiér se neodehrála v Evropě. Samsung, Motorola a nyní Google si vybrali USA a premiantem je v tomto směru New York. Google vsadil na prostory filmových studií...

22. srpna 2025

Zajímavé hodinky lákají na zakřivený displej a umí zatočit se stresem

Kromě nových smartphonů řady Pixel 10 představil Google i novou generaci chytrých hodinek Pixel Watch. Hodinky jsou k dispozici ve dvou velikostech a lákají na technické novinky, včetně většího...

21. srpna 2025

KVÍZ: Kolik zlata je v iPhonu a co se hrálo na Nokii 3310?

Od devadesátkových cihel až po dnešní ohebné kousky. Tenhle třiceti otázkový kvíz prověří, jak se vyznáte v historii mobilů, technologiích, značkách i kuriozitách. Jste připraveni zjistit, jestli...

vydáno 21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.