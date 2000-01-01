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Pokud toužíte po tom nejlepším tabletu od Samsungu, tak se zaměřte na čerstvou novinku Tab S12 Ultra. dostanete prémiové zboží, které není levné. Ale výsledná cena vás dost možná šokuje, kolik tablety dnes vůbec mohou stát. A to je proti vrcholným iPadům vlastně docela levný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud toužíte po špičkovém prémiovém tabletu, tak si můžete vybrat: iPad od Applu nebo Tab od Samsungu. A pokud chcete fakt velkou úhlopříčku displeje, tak maximum nabízí už jen Samsung. iPady totiž končí na 13 palcích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tablety dnes umí nahradit notebooky, samozřejmě není to pro každého, záleží na použití a prioritách. Ale výrobci tvrdí, že právě o jejich top modely je velký zájem, ač to na první pohled může při pohledu na cenu vypadat absurdně. Navíc třeba klávesnice, na rozdíl od notebooku, není v ceně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ale zpět k Samsungu Tab S12 Ultra. To je úplná špička značky. Řada Tab S obvykle obsahuje tři modely: S, S+ a S Ultra. Tedy stejnou sestavu jako smartphony Samsungu řady S. Ale u tabletů nepředstavuje výrobce všechny modely každý rok. Jeden vždy vynechá. Letos vynechal základní a představil modely S12 Ultra a S12+. Základní S11 tak zůstává v prodeji.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ani v top kategorii není mobilní připojení tabletu samozřejmostí. Na výběr jsou verze s wifi a verze s 5G. Za mobilní konektivitu se připlácí necelé čtyři tisíce. A s ohledem, že operátoři dnes nabízí sekundární SIM pro takové přístroje za nulu až sto korun měsíčně (data se dělí s hlavním účtem), tak je to praktická volba.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Klávesnice s pouzdrem stojí dalších 6 000 korun, respektive tato na obrázcích - primárně pro model S12+ s touchpadem - vyjde dokonce na osm tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Energetický štítek ukazuje, že Tab S12 Ultra není vyloženě úsporný stroj a pouzdro se jistojistě vyplatí používat. Mimochodem, samotné originální stojí přes dva tisíce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení dostanete vedle tabletu, který může být černý nebo jako tento testovaný stříbrný, ještě kabel a dotykové pero. To jinak samostatně vyjde na 1 500 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Specialitou nejlepšího tabletu od Samsungu je obří displej. Má úhlopříčku 14,6 palce, iPady končí na 13 palcích. Displej je výborný, je to Dynamic AMOLED 2X s rozlišením 2 800 × 1 752 pixelů s maximálním jasem 1 600 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve spojení s klávesnicí dostanete přístroj se schopnostmi notebooku (opět připomínáme, že záleží na uživateli a ne každý může notebook tabletem nahradit), ale velmi tenký a lehký. Bez klávesnice jsou rozměry 208,5 × 326,3 × 5,1 mm hmotnost je 695 gramů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samotná klávesnice není špatná (ta na obrázku), ostatně, ani není levná. A nemá natištěné české znaky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dotykové pero se magneticky přidrží rámu tabletu, ale uvnitř těla na ně místo není. Ale pro určitou skupinu zákazníků může být podpora dotykového pera klíčovou vlastností. Zde u Samsungu navíc podpořenou aktivní podporou pera.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Doba, kdy turisti chodili s tablety a fotili s nimi památky, je už snad pryč. Zde je silnější sestava snímačů, jsou zde dva. Třeba u Tab S12+ je jen jeden.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sestava čítá hlavní snímač s rozlišením 13 Mpix a širokoúhlý s rozlišením 8 Mpix. Třeba Samsung ten druhý ani ve specifikacích neuvádí. S ohledem na cenovou kategorii by se asi snesl lepší hlavní snímač, ale zřejmě to není prioritou. Přední, který leckdo možná použije častěji, má rozlišení 12 Mpix.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výkonu nabídne tablet dostatek. Pohání ho čip Mediatek Dimensity 9500, což je hodně výkonný procesor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baterie má kapacitu 11 800 mAh, výrobce udává výdrž 23 hodin nepřetržitého přehrávání videa.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tablet je velmi tenký a pokud nemusíte mít přídavnou mechanikou klávesnici, tak je to opravdu velmi skladný společník.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V prodeji jsou dvě paměťové verze: 12+256 a 12+512 GB. A každá varianta je ještě k dispozici v wifi (7) konektivitou a nebo 5G. Ceny začínají na 38 000 korunách (menší paměť a wifi konektivita) a končí na 46 500 Kč za větší paměť a 5G připojení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud přičteme klávesnici a pouzdro, tak jsme zhruba na 45 000 korunách minimálně. A zde si každý musí sám určit, jestli takové zařízení za tyto peníze využije. Na trhu jsou i loňské modely S11 Ultra je v tomto případě asi o pět tisíc levnější u adekvátní varianty. Případně letošní S12+ začíná na 32 000 korunách. Ale to je už trochu jiný stroj.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz