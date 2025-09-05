Velký a ještě větší. Nový obří tablet od Samsungu přehlédnete jen těžko

Ondřej Martinů
  7:02
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Samsung na berlínském veletrhu IFA představil novou dvojici tabletů Tab S11 a S11 Ultra. Především druhý jmenovaný je mezi současnou nabídkou na trhu tím největším, jaký si můžete pořídit. Oproti předchůdcům jsou zde však jen drobnější změny.

Nabídka Samsungu na poli prémiových tabletů se rozšiřuje o nové modely série Tab S11. Jihokorejská společnost letos nicméně trochu upravila nabídku. Loni byly modely také dva, ale šlo o varianty S10+ a S10 Ultra. Nyní „plusko“ chybí a vrací se základní verze, která tak navazuje na model Tab S9. Máme tu tedy novinku s poměrně standardními rozměry (11" model) a pak také nového obříka (14,6" model).

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
21 fotografií

Začněme modelem Tab S11 Ultra, který je z nové dvojice tím zajímavějším. Zástupci Samsungu nám dokonce i potvrdili, že prémiová varianta s velkým displejem se prodává velice dobře, mezi jeho tablety jde prakticky o nejúspěšnější zařízení. Má to logiku, jelikož k tabletu si můžete pořídit i klávesnici a stojánek a díky velkému displeji je z něj prakticky plnohodnotný nástroj, například i na grafické procesy či práci s videem.

Velký 14,6" tablet je opravdu nepřehlédnutelné zařízení. Držet jej v jedné ruce je už docela výzva a vlastně celkově působí jako určený právě spíše k fungování s dokoupitelnou klávesnicí, tedy jako notebook. Rozměry jsou ovšem oproti předchozí generaci (Tab S10 Ultra) prakticky stejné, jen je novinka zase o něco tenčí a lehčí (5,1 mm a 692 gramy).

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11

U displeje, který má úhlopříčku 14,6 palce a poměrně tenké rámečky, si povšimnete malého kapkovitého výřezu pro čelní selfie kamerku. Ten se ovšem liší oproti předchozí generaci, u které byly čelní fotoaparáty dva se standardním a širokoúhlým záběrem.

Tablet má nový procesor Dimensity 9400+ což je výkonný čip od MediaTeku, oproti předchůdci s čipem Dimensity 9300+ nejspíš skok ve výkonu nebude tak dramatický. Operační paměť má kapacitu 12 nebo 16 GB a úložiště pro data je 256, 512GB nebo 1TB. Model se dá pořídit jak pouze s Wi-Fi konektivitou, tak podporou 5G sítí.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung dále uvádí, že tablet má nyní větší baterii s kapacitou 11 600 mAh a především také několik softwarových novinek, které zahrnují ještě pohodlnější práci se stolním režimem DeX například díky využívání vícero aktivních oken, nebo třeba novější sadu AI funkcí.

Jak modelu Tab S11 Ultra, tak základního Tab S11 se pak týká novinka v podobě přepracovaného dotykového pera S Pen. Má přepracovaný vzhled a je ještě citlivější například na různé sklony při kreslení, takže s jeho pomocí například půjde lépe stínovat grafické prvky. Stále platí, že pero je pasivní a není třeba jej nabíjet.

Druhá novinka je pak základní model Tab S11, který, jak už jsme zmínili, sdílí mnohé s předchůdcem v podobě modelu Tab S9. Jsou zde stejné 11" displeje, a dokonce i stejně velká baterie (8 400 mAh). Novinkami u modelu S11 jsou tak především vylepšený čip Dimensity 9400+ a vyšší kapacita operační paměti (12 GB). Zároveň dostanete i všechna softwarová vylepšení jako u modelu S11 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S11
Samsung Galaxy Tab S11

Novinky svůj prémiový charakter jasně naznačují v ceníku výrobce. Levnější model Tab S11 začíná na 22 499 korunách za Wi-Fi verzi s 12 GB operační paměti a 128GB úložištěm a končí na 30 999 korunách za 5G variantu s 12/512GB konfigurací.

Model tab S11 Ultra je pak už opravdu ryze prémiové zařízení a jeho cena začíná na 33 499 korunách za Wi-Fi verzi a 12/256GB konfiguraci a končí na astronomických 47 999 korunách za 16GB/1TB paměťovou verzi s podporou sítí 5G. Samsung alespoň nabízí zájemcům akci v podobě výkupu starého zařízení, ke kterému vám dá bonus osm tisíc korun v případě nákupu modelu Tab S11 Ultra a čtyři tisíce korun u nákupu Tab S11. A za napsání recenze na web výrobce ještě dostanete zdarma klávesnici a kryt.

Velký a ještě větší. Nový obří tablet od Samsungu přehlédnete jen těžko

