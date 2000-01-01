náhledy
Kategorie levných tabletů je poměrně hojně vyhledávaná zákazníky, neboť zdaleka ne každý potřebuje špičkový model na práci s videem či grafikou a stačí mu jen prostě velká obrazovka na zábavu. Nový OnePlus Pad Lite tyto požadavky splňuje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak už přívlastek „Lite“ v názvu naznačuje, tento tablet je základem nabídky značky OnePlus, která tímto modelem rozšiřuje své portfolio na českém trhu.
OnePlus Pad Lite má 11" úhlopříčku displeje, IPS panel s Full HD rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Na sledování filmů či hraní her je to plně dostačující.
V rámečku okolo displeje, který je na poměry cenové kategorie průměrně široký, najdete také čelní 5Mpix kameru na videohovory.
Tablet pohání čip střední třídy, Helio G100 od MediaTeku, na výběr pak jsou dvě konfigurace, avšak překvapivě se stejným úložištěm pro data (128 GB). Vybírat si totiž můžete mezi 6 a 8 GB operační paměti.
K těmto verzím se navíc váže typ připojení. 6GB verze je levnější a umí pouze wi-fi, 8GB varianta pak podporuje i mobilní sítě LTE.
Tablet má tenké tělo (tloušťka 7,4 mm) a příjemnou hmotnost 530 gramů.
Na těle také najdete čtveřici reproduktorů s certifikací Hi-Res Audio a technologií Omnibearing Sound Field.
Tablet funguje na systému Android 15 s uživatelským rozhraním Oxygen OS 15, které budete znát i z mobilních telefonů této značky.
Na zádech najdete jeden fotoaparát, a to 5Mpix kamerku se schopností nahrávat Full HD video.
V balení s tabletem najdete pouze pro OnePlus typický červený USB-C kabel.
Tablet má baterii o kapacitě 9 340 mAh a podporuje 33W nabíjení. Napájecí adaptér si budete muset obstarat vlastní.
OnePlus Pad Lite je k dispozici pouze v jedné barvě, a to světle modré.
Jeho cena činí 4 990 korun v případě 6/128GB verze s wi-fi připojením, za lepší 8/128 GB verzi s podporou LTE pak zaplatíte 5 790 korun.
