náhledy
Huawei přes omezující embargo stále nabízí v Evropě mobily i tablety. U tabletů jdou omezení snadněji obejít a tak je nový tablet Huawei MatePad 12 2026 velmi zajímavým kusem hardwaru. Fantastický je především jeho matný displej.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Huawei je pod americkým embargem od roku 2019, kdy měl nakročeno stát se světovou jedničkou v produkci mobilů. Dnes je významným hráčem na domácím trhu, ve světě jsou jeho produkty znevýhodněné. Doma úplně a ve světě postupně přechází na vlastní operační systém HarmonyOS. Jestli jednou embargo pomine, nikdo neví, ale čerstvá patentová dohoda s americkým Qualcommem dává naději.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V Evropě je spotřebitelské portfolio Huaweie postavené primárně na nositelné elektronice. V tomto segmentu jsou omezení minimální nebo nulová a pozice značky je silná. V prodeji jsou i některé smartphony a tablety, ale často se to liší země od země. Tak jako v případě nového tabletu Huawei MatePad Pro 12 2026.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Huawei MatePad Pro 12 2026 je prémiový tablet s fantastickým displejem a velmi dobrou výbavou. Displej je typu OLED, ale je matný a vypadá, jako by byl papírový. Podobné displeje má u mobilů TCL i na českém trhu (většinou TFT, nejnověji také OLED), jinak běžně používané nejsou. Což je škoda, pro práci v různých světelných podmínkách je to výborné řešení.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Huawei v poslední době někdy neuvádí typ procesoru, což platí i pro tento tablet. Asi to je čip Kirin T93, který má osm jader. Výkon je zjevně dostatečný.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Operační systém je HarmonyOS, zde ve verzi 4.3. Popravdě, na první pohled a vyzkoušení si uživatel asi ani nevšimne, že to není Android. Rozdíly by šly přičítat na vrub různým nadstavbám. HarmonyOS je příjemný na užívání, ale prostě standardně do přístroje mnohé oblíbené aplikace nedostanete. Jde to samozřejmě přes prohlížeč.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zpět k displeji, ten má úhlopříčku 12 palců a velmi vysoké rozlišení 3036 × 1952 pixelů. Jemnost je 302 ppi. Díky tenkým rámečkům zabírá displej 93 procent čelní plochy. Maximální jas je 1 600 nitů, což je výborná hodnota a v praxi je opravdu dobře použitelný i na přímém slunci. Bez větších odlesků.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V balení by mělo být dotykové pero, které je běžnou součástí řady MatePad Pro. Naopak klávesnice v základní ceně není, připlácí se za ní v přepočtu asi 6 400 korun. Ale v příplatkových balíčcích je za mnohem méně.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zpracování je perfektní, zaujme i povrchová úprava zadního krytu. Ten ale bude většinou ukrytý.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Tablet má tloušťku jen 4,7 mm, což je hodně málo. Fotomodul vystupuje z těla, ale jen drobně.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix a vzadu je jediný. Sekunduje mu jen blesk. Foťák využívá pokročilý software s AI, na tablet by měl být výsledek nadprůměrný.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Tablet je docela lehký, má 439 gramů. Prémiová konkurence má vyšší hmotnost.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Evropské ceny jsou tři. V základu zákazník dostane tablet a kryt za v přepočtu 29 200 Kč. Balíček s klávesnicí je o 2 500 korun dražší. V obou případech jde o sestavu 12+256 GB paměti. Za větší paměť se připlácí dost, balíček s klávesnicí za verzi 12+512 GB vyjde na 35 500 Kč.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V Česku zatím prodej potvrzený není, loňský model seženete běžně za necelých 25 000 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz