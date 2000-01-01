náhledy
Na český trh zamířila novinka od Honoru, tablet MagicPad 4. Je to vůbec nejtenčí tablet na trhu. Dále se dočkáte velké obrazovky, skvělé výbavy i rozšiřujícího příslušenství. Cena je ovšem vyšší, odpovídá prémiovému modelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S modely série MagicPad jsme se setkali na českém trhu už několikrát, výrobce měl ve zvyku nabízet levnější i dražší modely. MagicPad 4 je pomyslnou špičkou nabídky Honoru a vlastně takovou technologickou lahůdkou.
Tablet má velký 12,3" displej, ovšem s překvapivě tenkými rámečky. To je právě jedna z věcí, která nás zaujala, tedy že se snaží využít co největší část čelní strany a svou velikostí se blíží spíše běžným desetipalcovým modelům.
Obrazovka je typu OLED s jemným rozlišením 1 920 × 3 000 pixelů, 9Mpix kamerkou v rámečku a opravdu rychlou 165Hz obnovovací frekvencí. Po této stránce nemáme výhrady.
Opravdu působivá je tloušťka zařízení pouhých 4,8 mm, mezi tablety je to rekordní hodnota. Ani tenké tablety od Applu se s tloušťkou těla nevejdou pod 5 mm.
Tablet dále zaujme výkonem, jelikož nabídne špičkový čip Snapdragon 8 Gen 5 společně s 12 GB operační paměti. Je to tedy jeden z nejvýkonnějších tabletů na trhu.
Tablet se ovšem prodává pouze ve wi-fi verzi, internetu na cestách s integrovanou SIM se tak nedočkáte.
Další výbava zahrnuje hned osm reproduktorů, podporu dotykového pera a 256 nebo 512 GB prostoru pro vaše data.
K tabletu výrobce nabízí i příslušenství, a to především ve formě krytu s integrovanou klávesnicí, který ve složeném stavu chrání tablet před poškozením.
Po otevření pouzdra pak můžete díky klávesnici využívat tablet i jako vysoce kompaktní notebook.
Nechybí ani podpora dotykového pera, takže si na své přijdou i grafici.
I přes rekordně tenké tělo se našlo dost místa na velký akumulátor, konkrétně s kapacitou 10 100 mAh. Dostupné je i rychlé 66W nabíjení.
Balení s tabletem překvapivě vedle kabelu obsahuje také nabíjecí adaptér, což už úplně nebývá zvykem.
Na zádech tabletu najdete 13Mpix fotoaparát se světelností f/2,0 a automatickým ostřením.
Ačkoliv to vypadá, jako by zde byly dva fotoaparáty, „ten druhý“ je jen designový prvek a nemá žádnou funkcionalitu.
V tabletu najdete operační systém Android s rozhraním MagicOS včetně sady funkcí umělé inteligence.
Honor MagicPad 4 zatím nemá oficiální českou cenu, v zahraničí vyjde na 699 eur za 256GB verzi (asi 17 tisíc korun), případně na 799 eur u 512GB verze (19,5 tisíce korun).
