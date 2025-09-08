Kvíz:

Svátek Applistů je za rohem, otestujte své znalosti iPhonů

8. září 2025

iPhony jsou moderní fenomén v technologickém světě. Pokud nějaký model od Applu už požíváte, nebo se brzy chystáte si nějaký pořídit, v našem kvízu si můžete otestovat znalosti ohledně funkcí a výbavy mobilů od tohoto amerického výrobce.

Otázka 1/20

Jak se jmenuje hlasová asistentka v iPhonu?

