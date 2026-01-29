Kvíz:

Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?

29. ledna 2026

Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat i call center. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 5. 2. 2025 do 12:00. Vyhrát může každý, kdo odpoví správně na více než 80 % otázek.

Otázka 1/20

Jakou barvou se označují linky začínající číslem 800, na které volají zákazníci zdarma?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož třetí ročník proběhne 7. února 2026 v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

