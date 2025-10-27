Kvíz:

Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý

27. října 2025

V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský povrch), tedy výhledy, které se nabízejí vesměs jen technikům tuzemských operátorů. Nyní si můžete otestovat svou paměť. Troufnete si tipnout konkrétní lokalitu na základě jediné fotky?

Otázka 1/24

Začneme pozvolna, tedy nedávnou záležitostí. Poznáte, na kterou středočeskou obec jsme shlíželi od BTS Cetinu na torzu bývalé betonárny?

