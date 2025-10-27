Kvíz:
Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý
27. října 2025
V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský povrch), tedy výhledy, které se nabízejí vesměs jen technikům tuzemských operátorů. Nyní si můžete otestovat svou paměť. Troufnete si tipnout konkrétní lokalitu na základě jediné fotky?
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.