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Malá šperkařská firma Yoreh z indonéského Bali vytvořila opravdu neobvyklou řadu příslušenství. Začala totiž ze stříbra vyrábět „kabátky“ pro chytré prsteny, které zamaskují jejich fádní design. Cena takového obalu na prsten je však podobná ceně prstenu samotného.
Autor: Yoreh
Cílem nápadu společnosti Yoreh je umožnit individualizaci jinak vcelku unifikovaného vzhledu chytrých prstenů, aniž by došlo k omezení jejich funkcí.
Autor: Yoreh
Celkem má firma v nabídce osm designů svých ring jackets, jak tyto šperkařské kryty na chytré prsteny nazývá. Každý z designů je k dispozici ve dvou barevných variantách – stříbrné a zlaté.
Autor: Yoreh
Yoreh si zakládá na tom, že své produkty vyrábí ručně, a to přímo na objednávku zákazníka. I proto si po objednání zájemce musí dva až tři týdny počkat, než mu firma jeho zvolený šperk pošle.
Autor: Yoreh
Prsteny zaměstnanci firmy vyrábějí ze stříbra 925, což je slitina 92,5 % stříbra a 7,5 % mědi. Organické tvary šperků vznikají takzvanou metodou ztraceného vosku, tedy odléváním do žáruvzdorné formy, která vznikne kolem voskového modelu.
Autor: Yoreh
Zlatě zbarvené varianty prstenů jsou potaženy tenoučkou vrstvou zlata, konkrétně jde o 3,5 mikronu 18karátového zlata. „Senzory zůstanou odhaleny, data zůstávají přesná. Lidé ale vidí šperk,“ píše firma na svém webu.
Autor: Yoreh
Prsten uživatel snadno do zvoleného „kabátku“ vloží. Šperkaři si dali záležet na tom, aby pouzdro sedělo opravdu přesně. Vše ladili dlouhé týdny na moha prototypech, takže by sestava na ruce neměla mít žádnou nepříjemnou vůli.
Autor: Yoreh
Takto vypadá „pouzdro“ samotné bez vloženého chytrého prstenu. Vlastně by se asi dalo použít i samostatně bez něj jako originální ručně vyráběný šperk.
Autor: Yoreh
A toto je pouzdro s vloženým prstenem. Na obrázku zjevně ne chytrým, což může budit trochu nejistotu. Ale nejspíš nechtěla firma na svých produktových fotkách produkt cizí značky.
Autor: Yoreh
Materiál, ze kterého prsteny vznikají, je 100% recyklovaný. Firma říká, že vzhled obalů vychází ze subkultur skateboardingu, rockové hudby a umění. Nežene se prý za trendy.
Autor: Yoreh
Obaly na chytré prsteny Yoreh tak nejsou příliš decentní záležitost. Z povahy věci musí být trochu mohutné, některé designy jsou pak opravdu výrazné: třeba tato zlatá lebka.
Autor: Yoreh
Jiná provedení ale dovedou být přeci jen decentnější. Uživatel si nicméně musí být vcelku jistý tím, co chce a co si objednává, protože tyto šperky pro chytré prsteny nejsou vůbec levnou záležitostí.
Autor: Yoreh
Své kabátky pro chytré prsteny vyrábí Yoreh v široké paletě velikostí. Překvapivě však jen pro užší spektrum chytrých prstenů: několik modelů Oura Ring (3, 4, 5, Ceramic) a dvě generace RingConn (2 a 3).
Autor: Yoreh
Cena za základní provedení YRH 01 je 8 782 korun, k tomu je ovšem potřeba připočíst DPH a případné náklady na proclení. Cena krytu je tedy podobná jako cena elektroniky, kterou kryje.
Autor: Yoreh
Varianta potažená zlatem je samozřejmě dražší, stojí 9 559 korun bez daně, s ní to tedy bude necelých 11 600 korun. To je částka, za kterou se dá koupit samotný Oura Ring 5.
Autor: Yoreh
Provedení YRH 02 má ještě organičtější design, cena zůstává stejná jako u první verze.
Autor: Yoreh
U některých modelů ovšem ceny výrazně stoupají. YRH 03 je nejdražší variantou, v oceli stojí bez daně 12 414 korun, ve zlatě dokonce 13 191 korun, s daní tedy bezmála 16 tisíc.
Autor: Yoreh
YRH 04 má naopak cenu základního provedení. Cena se tedy odvíjí od určité pracnosti i množství spotřebovaného materiálu, na druhou stranu s velikostí prstenu se nemění.
Autor: Yoreh
Z hlediska velikostí výrobce upozorňuje na to, že je potřeba si „kabátek“ objednat ve stejné velikosti, jakou má váš chytrý prsten. Jinak totiž nebude kryt sedět. Toto je provedení YRH 05.
Autor: Yoreh
Zákazníkům nicméně firma nabízí možnost výměny velikosti u nenošených kousků, a to do 30 dnů. Malá společnost má čtyři zaměstnance, kteří zvládají vše, od výroby až po distribuci i vratky.
Autor: Yoreh
Každé provedení krytu prstenů dostane po odlití řádnou ruční péči, takže každý kousek je svým způsobem originál. I proto si zájemci počkají, původně firma slibovala dodací lhůty sedm až deset dní, ale nečekaná poptávka je prodloužila až na tři týdny.
Autor: Yoreh
Zatím tedy „nehrozí“ ani rozšíření na další modely chytrých prstenů. Malá firma má jen omezené možnosti růstu. Což nicméně dává možnost, že se nápadu chopí i někdo další.
Autor: Yoreh