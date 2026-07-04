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Kompaktní klasika má svá lákadla. Test Samsungu Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 zůstává jedním z mála kompaktních a přitom výkonných smartphonů na trhu. Zároveň je to cenově nejdostupnější špičkový samsung. Jeho kvality tkví ovšem právě v rozměrech, a to...
Před 30 lety byla Nokia 2110 špičkový mobil. Teď nic neumí
Společně se startem GSM sítě operátora Eurotel (dnešní O2) se do nabídky tehdy zatím jediného českého mobilního operátora dostala řada mobilních telefonů. Mezi nimi i Nokia 2110, manažerský telefon,...
Jsou cool a drahé. Firma vyrábí kabátky, které maskují chytré prsteny
Malá šperkařská firma Yoreh z indonéského Bali vytvořila opravdu neobvyklou řadu příslušenství. Začala totiž ze stříbra vyrábět „kabátky“ pro chytré prsteny, které zamaskují jejich fádní design. Cena...
Exkluzivně: Významný pražský tunel jsme museli projet v noci. Dostal praktické vylepšení
Nejvytíženější železniční tunel v Česku, tubusy pod pražským vrchem Vítkov, se dočkal mobilního pokrytí. Mobilní operátoři v koordinaci se Správou železnic tak zlepšili kvalitu a dostupnost hlasových...
Odolá tomu, co jiným škodí. Tenká novinka řeší velký problém skládaček
Ještě před tím, než nový skládací telefon Honor Magic V6 dorazí na český trh, jsme měli šanci si ho prohlédnout. Jde o evoluci loňského modelu, která však přidala několik celkem užitečných vylepšení.
Není stůl jako stůl. Tyto v minulosti plnily zásadní roli při telefonování
V sídle Cetinu, provozovatele největší telekomunikační sítě v Česku, se v unikátním muzeu nacházejí exponáty mapující historii telekomunikací v českých zemí. Patří mezi ně i stoly, bez nichž by se...
Jsou cool a drahé. Firma vyrábí kabátky, které maskují chytré prsteny
Malá šperkařská firma Yoreh z indonéského Bali vytvořila opravdu neobvyklou řadu příslušenství. Začala totiž ze stříbra vyrábět „kabátky“ pro chytré prsteny, které zamaskují jejich fádní design. Cena...
Výrobce hodinek chce po Samsungu za kopírování číselníků přes 3,6 miliardy
Soud v Londýně rozhoduje o výši odškodného, kterou má Samsung zaplatit švýcarskému hodinářskému konglomerátu Swatch Group. Ten požaduje kompenzaci za to, že korejská firma umožňovala do svých...
Exkluzivně: Významný pražský tunel jsme museli projet v noci. Dostal praktické vylepšení
Nejvytíženější železniční tunel v Česku, tubusy pod pražským vrchem Vítkov, se dočkal mobilního pokrytí. Mobilní operátoři v koordinaci se Správou železnic tak zlepšili kvalitu a dostupnost hlasových...
Tyto mobilní tarify vás nezruinují. Ale obětujete pocit svobody
Nejobvyklejší měsíční útrata za mobilní tarif se pohybuje od zhruba sedmi set korun měsíčně výše. Hlouběji do kapsy sahají ti zákazníci, kteří se nechtějí nechat nijak omezovat, tedy ani ve spotřebě...
Před 30 lety byla Nokia 2110 špičkový mobil. Teď nic neumí
Společně se startem GSM sítě operátora Eurotel (dnešní O2) se do nabídky tehdy zatím jediného českého mobilního operátora dostala řada mobilních telefonů. Mezi nimi i Nokia 2110, manažerský telefon,...
Před 30 lety přišla mobilní revoluce. Bez ní si už neumíme představit život
Mobil, dnes smartphone, je pro většinu populace vším. S jen velmi slabou nadsázkou se bez něj ani nevyprázdníme. Změna našich životů nastala přesně před třiceti lety. Do té doby jsme žili jinak....
Odolá tomu, co jiným škodí. Tenká novinka řeší velký problém skládaček
Ještě před tím, než nový skládací telefon Honor Magic V6 dorazí na český trh, jsme měli šanci si ho prohlédnout. Jde o evoluci loňského modelu, která však přidala několik celkem užitečných vylepšení.
T-Mobile spouští letní datovou nabídku. A zmrzlina? I ta bude
Svou nabídku pro letošní prázdninové měsíce představil i T-Mobile. Stejně jako jeho konkurenti obdaruje zákazníky slušnou porcí bezplatných mobilních dat. Mimo to, jak už je u tohoto operátora...
Pořád je co zlepšovat. Chystá se telefon s naprosto gigantickou baterií
V poslední době se ve velkém inovují baterie smartphonů běžné konstrukce, které díky novým materiálům dosahují daleko vyšší kapacity než doposud. Výrobci zatím pořád nenarazili na hranici svých...
Pronájem, byt 1+1, 35 m2, Ostrava - Mariánské Hory
Přemyslovců, Ostrava - Mariánské Hory
13 500 Kč/měsíc
Kompaktní klasika má svá lákadla. Test Samsungu Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 zůstává jedním z mála kompaktních a přitom výkonných smartphonů na trhu. Zároveň je to cenově nejdostupnější špičkový samsung. Jeho kvality tkví ovšem právě v rozměrech, a to...
Dorazí mobilové „béčko“. Svérázná značka láká nové zákazníky
Po dvou letošních novinkách, které zamířily do segmentu vyšší střední třídy, chystá extravagantní značka smartphonů Nothing zřejmě vůbec nejdostupnější model. Bude se jmenovat Phone (4b) a výrobce ho...