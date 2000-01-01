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Nová série chytrých fitness náramků od Xiaomi je tady a nese pořadové číslo 11. Výrobce tentokrát vylepšil displeje, ztenčil tělo a přidal novou celokovovou variantu. Vrací se také podpora mobilních plateb díky NFC variantě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinky série Xiaomi Smart Band 11 navazují na populární sérii fitness náramků od Xiaomi, výrobce ji dokonce popisuje jako vůbec nejprodávanější na světě. Modely mají tradičně jako prioritu především dostupnou cenu a slušnou, byť veskrze základní nabídku funkcí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco běžná varianta (vpravo) má plastovou spodní část, Unibody Edition se vyznačuje celokovovým provedením, plastová je pouze malá ploška se zdravotními senzory. Působí o něco prémiověji, příplatek však není zásadní. Nechybí také ani prémiová keramická verze.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobci se navíc u obou modelů podařilo ztenčit tělo na 9,99 mm. To je o jeden milimetr méně než u předchozí generace.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displeje novinek jsou skoro stejné jako u předchozí generace, jejich úhlopříčka je 1,72 palce. Jde o AMOLED panel s rozlišením 212 × 520 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Displej je dotykový, žádná fyzická ovládací tlačítka zde nejsou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jediné zlepšení oproti minulé generaci je maximální jas, který nyní dosahuje až 2 000 nitů. Minulá generace nabídla 1 500 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi dále nasadilo novou generaci optického senzoru pro měření tepové frekvence a okysličení krve. Výrobce slibuje vyšší přesnost měření, dále umí sledovat také míru stresu, kvalitu spánku (letos je ještě podrobnější) a další.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Náramkům samozřejmě nechybí ani odolnost proti vniknutí vody, výrobce udává utěsnění až do tlaku pěti atmosfér.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení s náramkem najdete pouze nabíjecí kabel s magnetickým konektorem, nabíjecí adaptér musíte mít vlastní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výdrž na jedno nabití by měla podle výrobce dosahovat až tří týdnů. To je na poměry chytrých náramků hezká hodnota.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Náramek propojíte se zařízeními se systémem Android i iOS a umí zobrazit notifikace či upozornit na příchozí hovor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi i tentokrát používá upravenou verzi systému HyperOS. Jde o uzavřený systém, který nedovoluje instalaci aplikací třetích stran.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmě zde také najdete řadu sportovních režimů (přes 150) včetně virtuálního trenéra, který vyhodnocuje vaše tréninková data. Hodinky se párují s aplikací Mi Fitness, která je dostupná pro Android a iOS.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce Xiaomi po delší odmlce také do výbavy náramků vrátil možnost bezkontaktních plateb pomocí zabudovaného NFC.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Naopak na integraci pokročilé konektivity, jako je třeba GPS, budeme muset čekat dál.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce má v nabídce několik barevných variant a typů, od základní verze bez NFC, až po zmíněné speciální varianty s celokovovým či keramickým pouzdrem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Cena začíná na 1 299 korunách za verzi bez NFC, přes 1 599 korun za verzi podporující bezkontaktní platby až po 1 799 korun za unibody a keramickou edici.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz