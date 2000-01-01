náhledy
Dostupný a poměrně všestranný model chytrých hodinek uvedla v uplynulých dnech na trh značka Xiaomi. Redmi Watch 6 jsou jedním z nejdostupnějších modelů chytrých hodinek (neplést s fitness náramky), nabízí však i některé vcelku nadstandardní funkce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi si svou modelovou řadu Redmi Watch udržuje v portfoliu jako dostupnou alternativu pro uživatele, kteří by rádi Apple Watch, ale zkrátka za ně nechtějí platit prémiové částky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky potěší kvalitní konstrukcí a byť zde najdete plastové části, tak třeba rámeček je hliníkový.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
K hodinkám dostanete sportovní silikonový řemínek, na výběr je několik barevných variant (černá, šedá, modrá).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Watch 6 zaujme hezkým a velkým 2,1" AMOLED displejem. Jeho rozlišení je 432 × 514 pixelů, nově mají hodinky vyšší maximální jas: až 2 000 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej je dotykový a s jeho pomocí můžete hodinky plnohodnotně ovládat, jsou tu však k dispozici také dva fyzické ovládací prvky: tlačítko a otočná korunka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Senzorová sestava zahrnuje jak měření tepové frekvence, akcelerometr, gyroskop či elektronický kompas...
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají akumulátor s kapacitou 550 mAh a podle výrobce by na jedno nabití měly vydržet až obdivuhodných 24 dní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení s hodinkami najdete pouze kabel s USB-A a magnetickým konektorem, adaptér do zásuvky musíte sehnat vlastní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co je u tohoto modelu opravdu velkou předností, je možnost mobilních plateb díky NFC čipu. Podporované české banky vám umožní připojit kreditní kartu a pak můžete klidně jít nakupovat a peněženku nechat doma.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Redmi Watch 6 jsou samozřejmě i utěsněny proti vniknutí vody, reálně budou vhodné především na plavání, ne na náročnější potápění.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky jsou příjemně lehké, jejich hmotnost je 31 gramů. To se hodí, aby vás na ruce třeba při sportu svou hmotností nerozptylovaly.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aplikační výbava je jinak pochopitelně trochu chudší, což je dáno uzavřeným operačním systémem. V nabídce Xiaomi najdete i modely s Androidem (resp. WearOS), tam se však už připlácí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mezi bezdrátovou konektivitu se řadí jak Bluetooth 5.4, tak vícesystémová GPS (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS). Ani to není u levných hodinek dnes úplná samozřejmost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na těle hodinek si můžete povšimnout také integrovaného mikrofonu a reproduktoru, což je další jejich velká přednost: s propojeným telefonem si z nich odbavíte telefonní hovor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají i vlastní úložiště pro uživatelská data o velikosti 512 MB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi Redmi Watch 6 stojí 2 399 korun, což je vzhledem k výbavě modelu docela výhodná cena.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Předchozí model kupříkladu stál o pár set korun víc (od té doby ovšem už logicky zlevnil) a vedle očekávaných mezigeneračních zlepšení, jako jsou jasnější displej nebo bohatší senzorová výbava, ani nepodporoval mobilní platby.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz