Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fronty, čekání přes noc, strkanice. O nové hodinky byl enormní zájem

Jan Matura
  18:18
Je to už vyzkoušený recept, tentokrát zabral, i když výsledný produkt je vlastně dost výstřední. O nové hodinky Swatch byl o víkendu enormní zájem. Dlouhé fronty se tvořily před firemními prodejnami značky, která je proslavená levnými hodinkami. Prodej startoval v sobotu.

V Česku žádný firemní obchod značky Swatch není (u autorizovaných prodejců produkt v prodeji není), takže zájemci o kolaboraci značek Swatch a Audemars Piguet (AP) museli pro hodinky do Německa, Polska nebo Rakouska. Asi nejbližší byly prodejny v Dráždanech, Vídni nebo Vratislavi.

Podobné šílenství kdysi provázelo zahájení prodeje nových produktů Applu a i v jeho případě byla nejblíž prodejna v Drážďanech. Dnes se však už na produkty Apple fronty nestojí.

Zájem byl obrovský, fronty byly všude po světě, zájemci čekali přes noc a při otevření prodejen často docházelo ke strkanicím a předbíhání. Některé záběry ukazují i fyzické konflikty zákazníků s ochrankou obchodu nebo nákupních center, případně policistů.

A to vše pro hodinky v ceně 375 euro, tedy asi 9 100 Kč. Samotná cena je na hodinky Swatch docela vysoká, běžné modely se pohybují zhruba do tří čtvrtin této sumy, obvykle stojí méně než pět tisíc korun.

Jenže druhá značka z této kolaborace, která se jmenuje Royal Pop, tedy Audemars Piguet (AP), je naopak manufaktura, která produkuje luxusní a velmi drahé hodinky, které stojí stovky tisíc korun i mnohem víc. v rámci Royal Pop kolekce zak zájemci mohli získat hodinky s designem navazujícím na klasické modely AP za zlomek jejich ceny (startují na částce okolo 600 000 korun). Samozřejmě z jiného materiálu a s jiným strojkem.

Hodinky se nejmenují Royal Pop jen tak. První část jména navazuje na model Royal Oak, což je legendární model AP s designem, který levná novinka přebírá. A Swatch měl zase populární modely Pop. Zájem o hodinky je obrovský přesto, že zatím se vlastně oficiálně nedají nosit na ruce. Jen na šňůrce na krku. Z osmi verzí kolekce jich má šest korunku na dvanáctce, dva na obvyklé trojce. Výrobci příslušenství už chystají pouzdra s řemínky pro nošení na ruce, Swatch je zatím oficiálně nepředstavil.

Samotné spojení značek Swatch a Audemars Piguet (AP) je nezvyklé. AP je totiž nezávislá a velmi luxusní značka, zatímco Swatch Group je největším švýcarským hodinářským konglomerátem s plejádou vlastních značek. Proto dřívější kolaborace zahrnovaly značky z vlastního portfolia: Omega × Swatch Moonswatch, později modely Blancpain × Swatch Scuba Fifty Fathoms.

Davové šílenství kvůli plastovým hodinkám ovládlo planetu
Audemars Piguet × Swatch Royal POp
Audemars Piguet × Swatch Royal POp
Audemars Piguet × Swatch Royal POp
30 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tyto hodinky mají porazit Apple Watch. Laciný luxus se bude nosit jinak

Audemars Piguet × Swatch Royal POp

Švýcarská hodinářská společnost Swatch se po letech opět postarala o velké pozdvižení. Po velké vlně zájmu, kterou dříve vzedmuly její hodinky Omega × Swatch Moonswatch, teď přichází hodně netradiční...

Socialistické telefony, takové jsme měli doma. Našli jsme je v muzeu

ilustrační snímek

Unikátní muzeum nabízí pohled do dávné i nedávné historie telekomunikací. Výjimečné je tím, že mnohé exponáty jsou funkční, takže si je lze vyzkoušet. Třeba jako některé telefony ze éry socialismu.

Kultovní hodinky jsou od roku 1983 nezničitelná legenda. Mají skvělý displej

Casio G-Shock DW-H5600

Hodinky Casio G-Shock v provedení „square“, které vycházejí z prvního modelu slavné řady, jsou svým způsobem nezničitelnou legendou. Casio je vyrábí v nepřeberném množství variant, relativně nově i...

Nejstarší mobilní vysílač stále funguje. Jsou od něj neuvěřitelné výhledy

Výhledy od nejstarší české BTS – základnová stanice společnosti Cetin na budově...

Letos uplyne 35 let od spuštění první tuzemské mobilní sítě, analogové NMT na frekvenci 450 MHz. V září 1991 ji spustil EuroTel, předchůdce současného O2. O pokrytí tehdejší Česko-slovenské...

U většiny současných smartphonů je to povinnost, ale zde tento detail chybí

Google Pixel 10a

Letošní dostupnější smartphone řady Pixel od Googlu, model 10a, je jen mírně vylepšeným loňským modelem. Google u něj místy překvapivě šetřil, ale to také přineslo jeden nečekaný detail. Pixel 10a...

Fronty, čekání přes noc, strkanice. O nové hodinky byl enormní zájem

Davové šílenství kvůli plastovým hodinkám ovládlo planetu

Je to už vyzkoušený recept, tentokrát zabral, i když výsledný produkt je vlastně dost výstřední. O nové hodinky Swatch byl o víkendu enormní zájem. Dlouhé fronty se tvořily před firemními prodejnami...

17. května 2026  18:18

Je to jasný kandidát na nejlepší mobil roku. Test Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

Stal se z toho trend. I čínské Oppo přineslo letos do Evropy svůj špičkový model řady, která jinak zůstávala exkluzivní jen pro některé trhy, zejména ten domácí čínský. Aktuální Find X9 Ultra patří...

17. května 2026

Je velká změna designu nejlepšího samsungu opravdu revoluční? Tady to zjistíte

Samsung Galaxy S25 Ultra a Galaxy S26 Ultra

Letošní Samsung Galaxy S26 Ultra je opět evolucí loňského modelu. Změnou však prošel jeho design, který se od tvarů předchůdce odpoutal. Přesto vlastně změna není tak výrazná, jak by se mohlo na...

16. května 2026

Tyto hodinky mají porazit Apple Watch. Laciný luxus se bude nosit jinak

Audemars Piguet × Swatch Royal POp

Švýcarská hodinářská společnost Swatch se po letech opět postarala o velké pozdvižení. Po velké vlně zájmu, kterou dříve vzedmuly její hodinky Omega × Swatch Moonswatch, teď přichází hodně netradiční...

15. května 2026

Socialistické telefony, takové jsme měli doma. Našli jsme je v muzeu

ilustrační snímek

Unikátní muzeum nabízí pohled do dávné i nedávné historie telekomunikací. Výjimečné je tím, že mnohé exponáty jsou funkční, takže si je lze vyzkoušet. Třeba jako některé telefony ze éry socialismu.

14. května 2026

Paměťová krize, kterou si budeme dlouho pamatovat. Vítězem může být Apple

Premium
Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max

Paměťová krize jen tak neskončí. Radost přináší akcionářům některých firem, které se podílejí na výrobě pamětí. Ale běžný zákazník začíná za spotřební elektroniku platit vyšší ceny. Mobily jsou první...

14. května 2026

O programování nevíte vůbec nic, přesto si v mobilu uděláte vlastní widget

Android Logo

Google představuje novinky v operačním systému Android. S novou generací systému s pořadovým číslem 17 přijde řada nových funkcí, z nichž většina souvisí s využitím umělé inteligence. Systém bude...

13. května 2026

U většiny současných smartphonů je to povinnost, ale zde tento detail chybí

Google Pixel 10a

Letošní dostupnější smartphone řady Pixel od Googlu, model 10a, je jen mírně vylepšeným loňským modelem. Google u něj místy překvapivě šetřil, ale to také přineslo jeden nečekaný detail. Pixel 10a...

13. května 2026

Nejstarší mobilní vysílač stále funguje. Jsou od něj neuvěřitelné výhledy

Výhledy od nejstarší české BTS – základnová stanice společnosti Cetin na budově...

Letos uplyne 35 let od spuštění první tuzemské mobilní sítě, analogové NMT na frekvenci 450 MHz. V září 1991 ji spustil EuroTel, předchůdce současného O2. O pokrytí tehdejší Česko-slovenské...

12. května 2026

Kultovní hodinky jsou od roku 1983 nezničitelná legenda. Mají skvělý displej

Casio G-Shock DW-H5600

Hodinky Casio G-Shock v provedení „square“, které vycházejí z prvního modelu slavné řady, jsou svým způsobem nezničitelnou legendou. Casio je vyrábí v nepřeberném množství variant, relativně nově i...

11. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Klade důraz na soukromí a nenápadná vylepšení. Test Samsungu Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

Letošní špičkový model Samsungu opět prošel oproti minulé generaci spíše postupnou evolucí. Dostal především nenápadná, ale v praxi docela důležitá vylepšení, která z něj opět dělají velmi lákavý top...

10. května 2026

Máte starý tarif u T-Mobilu? Tak už ho dlouho mít nebudete, rozhodl se operátor

Ilustrační snímek

T-Mobile oznámil krok, kterým nepotěší zákazníky se staršími tarify. Ty totiž čeká postupné převedení na tarifní řadu Next. Důvodem je zjednodušení a zpřehlednění nabídky služeb. Podle operátora jde...

9. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.