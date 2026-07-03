Swatch u soudů v Londýně, které už předtím uznaly pochybení Samsungu a přiznaly právo švýcarské skupiny na odškodnění, požaduje po korejském gigantu 170 milionů dolarů, tedy v přepočtu víc než 3,6 miliardy korun. Samsung má platit za to, že v jeho obchodě s aplikacemi pro chytré hodinky byly mimo jiné dostupné i digitální číselníky, které kopírovaly skutečné ciferníky konkrétních hodinek některých značek Swatch Group.
Švýcarská hodinářská skupina to považuje za bezprecedentní zásah do svých práv duševního vlastnictví a situaci popisuje jako „rozsáhlé přivlastnění“, píší Financial Times. Spor se týká 26 aplikací, které napodobovaly nebo přímo kopírovaly vzhled číselníků hodinek značek Breguet, Omega, Tissot a dalších.
Samotné aplikace nepocházely od Samsungu, ale od vývojářů třetích stran, kteří je zveřejnili v aplikačním obchodě. Na Samsung přesto padá podle rozhodnutí londýnského soudu (původní je z roku 2022, pak Samsung prohrál odvolání) vina proto, že tyto aplikace prošly jeho systémem schvalování, aniž by měly k využití daných vzhledů a značek jakoukoli licenci.
Vysoké odškodné požaduje Swatch mimo jiné i proto, že skupina tradičně třetím stranám licence ke svým značkám neposkytuje, takže by nikdy k přerodu některých legendárních modelů hodinek do digitální podoby nemohlo bez protiprávního jednání dojít.
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Šéf gigantu Swatch nevidí v chytrých hodinkách hrozbu
Soudní pře v Londýně se vztahuje na celou EU, jelikož švýcarská skupina žalobu podala ještě před brexitem. Podobný spor vedou společnosti i v USA, kde je však projednávání pozastaveno právě s ohledem na očekávání výsledku britského sporu.
Samsung argumentuje, že prakticky k žádné škodě nedošlo. Dotčené aplikace zaznamenaly ve Velké Británii a v celé EU celkem 160 tisíc stažení a v drtivé většině byly k dispozici zdarma, příjmy z nich činily celkem jen asi tisíc dolarů (něco přes 21 tisíc korun), přičemž 30 % z toho připadlo Samsungu. Po upozornění na nelegální povahu aplikací je Samsung z obchodu odstranil.
Odškodné v požadované výši by přitom znamenalo kompenzaci přes tisíc dolarů za každé stažení. To je na první pohled za licenci číselníku švýcarských hodinek opravdu extrémní částka, na druhou stranu ceny některých kopírovaných modelů se pohybují i v mnoha násobcích těchto cifer. Mezi kopírovanými ovšem byly i modely hodinek s podstatně nižší cenou v řádu stovek dolarů.