Ultra hodinky v mnoha ohledech. Vyzkoušeli jsme Samsung Watch Ultra

Akce a reakce. Tak se dá vnímat souboj dvou velkých konkurentů na trhu se smartphony a nositelnou elektronikou, Applu a Samsungu. Pozorovat se to dá hezky letos na segmentu chytrých hodinek, kde Apple upevnil svou pozici předního hráče mezi skvěle vybavenými odolnými modely a Samsung zareagoval vlastním modelem. Minimálně po stránce jména se ani nesnažil jít vlastní cestou, takže když Apple má Watch Ultra, tak Samsung bude taky mít Watch Ultra.

Ohledně designu novinky se toho v uplynulých týdnech napsalo už celkem dost. Docela hlasité jsou názory, že Samsung jen sprostě opisoval od Applu i právě v designu. A ano, oba modely jsou robustní, hranatější a oba mají na boku nezávisle na barevné variantě oranžový akcent na tlačítku společně s „hrbem“, což je za nás asi největší podobnost. Ovšem Samsung má zároveň pořád kruhový displej a natolik odlišné rozložení ovládacích prvků, že bychom se zdráhali použít slovo „opisování“. Spíše prostě jen „inspirace“, což je koneckonců na trhu s chytrou elektronikou něco, co dělají všichni a pořád.

Samsung Galaxy Watch Ultra (vpravo) a Apple Watch Ultra

Mimo kontext konkurenčního boje je design modelu Galaxy Watch Ultra něco, co nepochybně bude vyhovovat jedincům s mohutnějším zápěstím a zvyklým na velké hodinky. Tělo je čtvercové, což je něco, co Samsung měl u svých hodinek kdysi a pak se na dlouhou dobu přiklonil k zakulaceným pouzdrům. Design je každopádně dost sportovní, což dává vzhledem k zaměření hodinek smysl.

My jsme testovali bílou variantu, která je ještě ve spojení s bílým řemínkem hodně „svítivá“ a sami bychom si nejspíš vybrali spíše tmavou variantu. Ta by možná s nějakým vhodně zvoleným látkovým nebo koženým páskem mohla i působit spíše jako model „do společnosti“, ale v bílé určitě ne. Jinak je vše zkrátka otázka osobního vkusu, někomu se hodinky líbit budou, někomu ne.

Galaxy Watch Ultra jsou dostupné pouze v jedné velikostní variantě, a to se 47mm pouzdrem. Na výběr jsou tři barevné varianty: stříbrná, šedá a bílá. S „Ultra“ kategorií se pojí i vysoká odolnost těla. Máme tu tedy armádní standard odolnosti MIL-STD-810H a odolnost proti vniknutí vody do hloubky 100 metrů. Unikátním prvkem odolnosti je pak v kontextu potápění i odolnost proti ponoření do slané vody.

Samsung každopádně i v onom čtvercovém těle přistoupil k obvyklému kruhovému displeji. Ten je na jednu stranu parádní, jeho průměr je 1,5 palce a jde o panel typu AMOLED. Jeho rozlišení je velice jemné, 480 × 480 pixelů a maximální jas dosahuje hodnoty 3 000 nitů. S čitelností za jasného dne nebyl žádný problém. Ochranným prvkem je pak safírové sklíčko. Nechybí režim Always-On, kdy informace na ciferníku svítí pořád.

Chybí nám tu ovšem trochu typický prvek pro lépe vybavené modely Galaxy Watch, a to fyzická otočná luneta. Samsung sice tento ovládací prvek alespoň nasimuloval softwarově, kdy tahem prstu podél okraje displeje listujete v menu, hodinky navíc v takovém případě mají odpovídající haptickou odezvu... ale prostě to není ono.

Specialitou hodinek je pak vedle dvou ovládacích tlačítek ještě třetí, tzv. akční tlačítko, které vypadá jako otočná korunka, ale nenechte se mýlit, otáčet se ani neumí. Slouží k něčemu jinému – programovatelné funkci. Můžete si na něj nastavit spuštění oblíbeného typu cvičení, stopky nebo třeba svítilnu (rozzáření displeje bílou barvou na maximální jas).

Galaxy Watch Ultra jsou každopádně určené pro náročné uživatele, čemuž odpovídá i sestava zdravotních senzorů. Změří vám všechno možné, včetně teploty těla, elektrokardiogramu, krevního tlaku nebo složení těla. Vypočítají tak speciální skóre, které odráží vaši fyzickou zdatnost. Nakolik takovou funkci potřebujete, to je věc druhá, nicméně pokud vám jde jen právě o různé metriky sportování, prakticky to samé zvládnou i levnější modely chytrých hodinek od Samsungu.

Novým prvkem je dvoupásmová GPS, která je ovšem i náročnější na využití baterie. V hodinkách najdete akumulátor o kapacitě 590 mAh a na jedno nabití by podle výrobce měly vydržet 60 až 100 hodin v závislosti na náročnosti využívání. My jsme se obvykle dostali alespoň na čtyři dny obvyklého používání, ovšem pokud si hodinky sundáváte na noc z ruky, dostanete se klidně i na pět, možná šest dní. Noční měření kvality spánku totiž také ukrojí znatelnou část baterie.

V balení najdete pouze kabel s nabíjecí podložkou (je magnetická), musíte si tedy sehnat vlastní adaptér do zásuvky. Nabíjení je hodně pomalé, to se nám na hodinkách moc nelíbilo. Pokud bylo potřeba vyrazit za chvíli z domu a stav baterie v hodinkách byl už nízký, pak třeba deset minut na nabíječce nic moc nezlepšilo. Do plného nabití je třeba čekat celé dvě hodiny.

Další zajímavou novinkou je například automatická detekce multisport měření, kdy hodinky samy poznají, jakému typu činnosti se zrovna věnujete. A pokud po sobě následuje více typů, tak je sjednotí do jednoho měření. Najdete tu třeba režim závod, kdy může uživatel soupeřit třeba při běhu sám se sebou (se svým předchozím časem na stejném úseku), nebo třeba funkci pro výpočet takzvaného funkčního prahového výkonu. Všechno je to fajn, ale opět dodáváme, že takovou funkci asi nevyužije úplně každý a také ji najdete i v levnějších modelech.

Hodinky jinak disponují moderním čipem (Exynos W1000) společně s 32 GB prostoru pro vaše data. Prodávají se pouze v LTE verzi, pokud tedy z hodinek chcete udělat plnohodnotné mobilní zařízení s voláním a připojením k internetu, tu možnost máte. A samozřejmostí je i placení přes NFC pomocí Google Pay. V hodinkách je systém Wear OS, který dovoluje instalaci aplikací třetích stran.

Hodinky Galaxy Watch Ultra pořídíte za 17 499 korun, což je v nabídce chytrých hodinek Samsungu rekordní částka. Aktuálně však už lze narazit na slevy, které cenu tohoto modelu sníží i o tři tisíce korun. A to už zní o něco lépe. Navíc se nemusíte rozhodovat, jakou (velikostní, výbavovou) variantu hodinek musíte koupit, existuje pouze jedna. Na výběr jsou pouze tři barvy: šedá, stříbrná nebo bílý titan.

12. července 2024

Tento model chytrých hodinek od Samsung vnímáme zkrátka jako reakci na trend růstu poptávky po sportovních modelech do různých extrémních podmínek. Samsung Watch Ultra skutečně vydrží víc než ostatní modely z nabídky výrobce a nabídnou pár extra funkcí, ale jinak je to pořád převážně prémiový model, který se vám musí v první řadě zalíbit. A jsou tu i nedostatky, třeba pomalé nabíjení nebo chybějící otočná luneta, která by hodinkám dodala ještě prémiovější nádech.

Porazil model Watch Ultra od Samsungu ten od Applu? O tom se vlastně nedá moc dobře bavit, neboť každý patří do vlastního ekosystému zařízení. Majitelé iPhonů sice tu volbu mají (ovšem přijdou o celou řadu funkcí, pokud použijí model Samsungu s iPhonem), pro majitele samsungů ani nemá smysl nad Apple Watch Ultra přemýšlet, jelikož hodinky se svým mobilem nespárují. Reálně tak prostě budete jen řešit, zda si s tím či oním modelem koupíte nějaké dostupnější hodinky, nebo sáhnete po prémiovém kousku. A pokud jste uživatel, co to opravdu se sportem myslí vážně a výdrž hodinek je pro vás extrémně důležitá, mrkněte spíše v obou případech po nějakém lepším modelu od Garminu.