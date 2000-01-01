náhledy
Dvojice nových modelů chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra láká na nový čip, větší baterie a důraz na sledování zdraví uživatele. Jedny se hodí pro příznivce stylových modelů, druhé pak pro náročné, kteří hledají odolný model do nepříznivých podmínek.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Prémiovější novinkou ze dvojice představených modelů od Samsungu je Galaxy Watch Ultra 2. Jde o odolný model s titanovým tělem, který si můžete vzít i na potápění, podle výrobce splňuje normu EN13319 a měl by vydržet tlak až 10 atmosfér.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Novinka se pyšní čipem Snapdragon Wear Elite vyrobeným na 3nm architektuře, což přináší jak vyšší výkon, tak lepší energetickou efektivitu. K dispozici je také zabudované úložiště s 64 GB.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Důležitou novinkou je komplexnější sada nástrojů pro preventivní péči o zdraví uživatele. O vyhodnocování dat se stará umělá inteligence, po hardwarové stránce je tu na sbírání dat nový BioActive senzor.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Konkrétně jde například o detekci spánkové apnoe pomocí AI a obecně sledování životních funkcí během spánku. Hodinky měří odchylky od běžného stavu a upozorní vás na případné problémy.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model Galaxy Watch Ultra 2 je dostupný pouze v jedné velikostní variantě (47 mm) a ve dvou barevných variantách: černé a zelené. Obě verze podporují i samostatnou funkcionalitu (např. volání a SMS) přes propojení do sítě LTE.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej hodinek má průměr 1,52 palce, jde o Super AMOLED panel se jemným rozlišením a maximálním jasem až 5 000 nitů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zásadní novinkou ve výbavě je také velká baterie. Akumulátor s kapacitou 800mAh je vůbec největší, jaký jste mohli kdy v hodinkách série Galaxy Watch najít.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Prodej modelu Galaxy Watch Ultra 2 startuje 7. srpna. Vyjde vás na 18 499 Kč a pokud napíšete recenzi, výrobce vám vrátí tři tisíce.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
I v tomto modelu najdete nový čip Snapdragon Wear Elite. Baterie hodinek má kapacitu 390 mAh (445 mAh u 44mm varianty) a Samsung uvádí, že je to mezigeneračně o 20 procent větší kapacita
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Další novinkou je pak základní model Watch 9, kde si můžete vybrat mezi menší 40mm a větší 44mm verzí. Stejně tak máte i na výběr, zda zvolíte verzi s připojením přes bluetooth, nebo navíc i s LTE funkcionalitou.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jas displeje dosahuje stále skvělé hodnoty 3 000 nitů. Nechybí hliníkové pouzdro a safírové sklo chránící displej.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung mezigeneračně ztenčil pouzdro, to má nyní „v pase“ pouhých 8,6 mm.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
S modelem Watch 9 dostanete stejnou zdravotní výbavu jako u sourozeneckého Ultra 2, tedy detekci spánkové apnoe, hlídání zdravotní kondice srdce a další data.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Oba představené modely fungují na systému Wear OS7 s rozhraním One UI 9 Watch.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V konektivitě obou hodinek nechybí Bluetooth 6.0, Wi-Fi a NFC pro mobilní platby. Novinkou je i dvoufrekvenční GPS.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na výběr máte u základní varianty ze tří barevných variant pouzdra: černá, stříbrná nebo bílá.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Základní model Galaxy Watch 9 stojí od 9 999 korun, LTE verze je za příplatek 1 300 korun. Zde za recenzi výrobce vrací 2 500 Kč. Prodej startuje rovněž 7. srpna.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz