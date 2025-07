Samsung na premiéře nových skládacích modelů v New Yorku ukázal také novou sérii chytrých hodinek Galaxy Watch. Letos je to už osmá generace. Skládá se ze základního modelu Watch 8, dále robustnější a elegantnější varianty Watch 8 Classic a nakonec také jemně vylepšené verze Watch Ultra (2025).

Samsung v podstatě už udělal standard z toho, že zatímco základní model má každý rok, varianta s přívlastkem Classic vyznačující se především robustnějším vzhledem a unikátním ovládacím prvkem v podobě otočné lunety dorazí každý druhý rok, mezi tím je nahrazena různými variantami typu Pro či Ultra. Letos je tedy opět příležitost si jeden takový model pořídit, byť majitelé loňských variant příliš zásadních novinek nezískají.

Základní novinkou, která spojuje modely Watch 8 a Watch 8 Classic, je přepracovaný design. Vyznačuje se tím, že kombinuje hranaté a kulaté prvky. V angličtině je pro to zajímavý výraz „squircle“, neboli kombinace čtverce (square) a kruhu (circle). Nicméně my tomu budeme říkat „Ultra“ tvar, který začala právě loňská varianta Galaxy Watch Ultra.

Jako obvykle je základní model spíše sportovnější variantou, zatímco Classic jsou hodinky „na parádu“. Varianta Watch 8 má nyní tenčí pouzdro a jasnější displej (3 000 nitů), stále je pak dostupná v menší 40mm a větší 44mm variantě. Nechybí hliníkové pouzdro a safírové sklo chránící displej. Varianta Classic má ocelové pouzdro a pouze jednu velikostní variantu (46 mm).

Classic varianta má nejenom onu zmíněnou otočnou lunetu okolo displeje coby speciální ovládací prvek, ale nově i extra boční tlačítko stejně jako varianta Ultra. Designově i funkčně se jí tedy v podstatě ještě více přiblížila, jelikož tlačítko dělá to samé (rychlé spuštění předem vybrané funkce či měření aktivity).

Oba modely mají pořád čip Exynos W1000, který jste mohli potkat už v těch předchozích. Základní varianta má 32GB paměť, úložiště v Classic verzi Samsung vylepšil na 64 GB. Baterie obou modelů jsou optimalizované na lepší výdrž, ovšem oproti předchozím verzím to znamená nárůst výdrže v řádu jednotek procent. Nechybí duální GPS, varianty s LTE připojením nebo NFC pro placení v obchodě.

Zmíníme také novou variantu Ultra (2025), která však mnoho novinek nepřinesla. Poznáte ji podle nové barvy: titanové modré. A změna se odehrála také po stránce hardwaru, byť je jen drobná: úložiště v hodinkách má nyní kapacitu 64 GB. Jinak už je vše nové jen po stránce softwaru, což nové hodinky Watch Ultra sdílejí s levnějšími sourozenci.

Právě nové softwarové funkce jsou tím, co Samsung u novinek protežuje nejvíce. V první řadě je do hodinek integrovaný AI asistent Gemini, se kterým lze pracovat v podstatě stejně jako v mobilu. Do rozhraní hodinek přibyly i další prvky propojující jejich svět se světem mobilů, konkrétně ty z One UI 8 jako například notifikační prvek Now Bar.

Nové zdravotní funkce zahrnují ještě lepší analýzu spánku s doporučením, kdy je nejvhodnější chodit spát, nebo tzv. antioxidační index, který hlídá hladinu karotenoidů a poradí, co nejlépe dělat pro zdravé stárnutí. V hodinkách je také nový běžecký trenér s různými stupni tréninkové zátěže a nový systém upozornění na vysoký stres.

Všechny tři nové modely jdou do prodeje 25. července. Ceny začínají na 9 499 korunách za základní Watch 8, potažmo na 13 299 korunách za variantu Classic. Zájemci o novou barevnou variantu hodinek Ultra pak zaplatí 17 499 korun. Samsung si v předobjednávkovém období stejně jako u mobilů připravil různé výhody a slevy, které dovedou cenu udělat o něco atraktivnější.