Legendární chytré hodinky se vrátí. Lákají animací ze hřbitova

Chytré hodinky Pebble přišly na trh v roce 2012, kdy se zakladateli Ericovi Migicovskému podařilo přes komunitní financování vybrat přes deset milionů dolarů. Přestože se hodinky Pebble dostaly časem oficiálně i na český trh, tak značka dlouhého trvání neměla. V roce 2016 ji pohltil Fitbit, toho zase později spolkl Google.

A ten nyní uvolní původní operační systém Pebble OS jako open source, takže aplikace pro hodinky bude moct tvořit i komunita, nejen vývojáři nového Pebblu. Uvolnění systému si na Googlu vyžádal právě sám zakladatel Eric Migicovsky, který plánuje návrat značky na trh. Nový produkt by měl být k dispozici ještě letos. Už je připravená i webová stránka s adresou repebble a i s vtipnou retro animací hřbitova, kde je náhrobek původních hodinek Pebble.

A budou to chytré hodinky v tradičním Pebble stylu. Dost možná velmi podobné těm původním, jen s novým hardwarem a funkcionalitou. Což na první pohled zní poměrně neobvykle – připomeňme, že dvojkové pebbly jsou dnes devět let staré hodinky, což je ve světě nositelné elektroniky jako auto z osmdesátek v automobilovém průmyslu.

Jenže hodinky Pebble nechtějí soutěžit s top produkty velkých značek. Ostatně, už původní koncept byl svébytný a originální. A je možné, že dnes budou jejich vlastnosti zajímavější než před lety, kdy byl trh s nositelnou elektronikou ještě mladý a řekněme konzervativní koncepce Pebblu nemusela být tak atraktivní jako konkurenční řešení.

Jenže praxe ukazuje, že mnoho zákazníků dá třeba přednost výdrži před zářivým velkým displejem. A to je přesně jedna z vlastností, které si mají nové pebbly převzít z těch původních. Ty totiž měly e-paper displej, který je energeticky mnohem úspornější než LED či OLED displeje.

Migicovsky přímo uvádí, že e-paper displej je stále vidět, takže uživatel nemusí řešit zapínání či vypínání moderních displejů, což je volba mezi pohodlím a výdrží. Navíc displej nezáří, takže je příjemnější v noci, a je matný, takže je dobře čitelný i na slunci. S tím samozřejmě souvisí i dlouhá výdrž, ale tu konkrétně zakladatel značky neuvádí. Původní modely vydržely okolo týdne na jedno nabití, což je výborná hodnota.

Benefitem má být i přehledné menu s nejdůležitějšími funkcemi a také dnes opomíjená boční mechanická tlačítka, která se podle zakladatele Migicovského hodí třeba pro ovládání hudebního přehrávače, aniž by uživatel musel koukat na displej. Prostě si skladbu posune jen pohmatem. V neposlední řadě mají nové pebbly zaujmout snadnou výrobou vlastních ciferníků, případně možností využít bohatého katalogu již vytvořených.

Kdy přesně nové pebbly přijdou, zatím jasné není. To platí i o ceně. A to by mohl být trochu problém. Pebble nebude žádná velká značka, spíš malovýrobce, takže úspory z objemu zde nebudou při výrobě velké. Ty původní také nebyly levné, na českém trhu se v roce 2016 prodávaly od 3 500 do 9 000 korun a s ohledem na tehdejší konkurenci byly spíš dražší.