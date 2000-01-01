náhledy
Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos. Hodinky opět nabídnou skvělou výdrž, speciální software a unikátní displej, jen zbytek výbavy už tolik neohromí.
Autor: Eric Migicovsky
Značka Pebble měla kdysi postavení produktu určeného pro technologické geeky, kteří toužili po unikátním a vysoce přizpůsobitelném zařízení. Ačkoliv s prvními modely slavila úspěchy, nakonec ji z trhu konkurence vytlačila a nakonec byla pohlcena nejprve společností Fitbit a nakonec Googlem.
Jenže původní autor hodinek Pebble boj nevzdal a nakonec se letos dopracoval k návratu ochranné známky i financím na opětovné zahájení prodeje. A tak jsou tu nové Pebble Time 2.
Pebble Time 2 designově vychází ze svého předchůdce, nabídnou 1,5palcový barevný e-paper displej a kovové pouzdro s několika bočními tlačítky. V základu budou dodávány se silikonovým řemínkem.
Připomeňme si vzhled původního modelu Time, který měl sice menší displej, ale se stejnou e-paper technologií. Zachována zůstala i boční tlačítka.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
E-paper displej je unikátní v tom, že může neustále zobrazovat informace a nespotřebovává u toho moc energie. A navíc je skvěle čitelný na slunci.
Díky e-paper displeji bude výdrž hodinek dosahovat až 30 dní na jedno nabití, což je výborná hodnota, mezi chytrými hodinkami jedna z nejlepších.
V porovnání s konkurencí s OLED displeji samozřejmě novinka bude s obrazovkou podporující 64 barev ztrácet, ale právě dlouhá výdrž může zase leckoho přesvědčit.
Ani zbytek výbavy nebude v kontextu současné nabídky žádné terno, autoři se chlubí kompasem, senzorem pro měření tepu, spánku a spálených kalorií, mikrofonem a reproduktorem nebo utěsnění proti vniknutí vody.
Od Pebble Time 2 rozhodně nečekejte pokročilé zdravotní funkce nebo nadstandardní prvky výbavy. Výhoda ale tkví v něčem jiném.
Hodinky budou totiž navazovat na dosavadní aplikační ekosystém PebbleOS, který již kdysi nadšenci zaplnili více než 15 tisíci aplikacemi a ciferníky. Hodinky budou mít tak hned do startu pořádnou výhodu.
Právě tedy na nadšence je novinka zacílena, mnoho z nich možná i objeví celou sbírku aplikací, které kdysi s Pebblem byli zvyklí využívat. A teď se k nim budou moci vrátit.
Naopak je nám asi jasné, že majitele moderních modelů jako je Apple Watch či nabídka od Samsungu a dalších možná chudší výbava nových pebblů nepřesvědčí.
Hodinky se přitom nesnaží vetřít do přízně zájemcům o levné modely, stojí totiž 225 dolarů, což je asi 4 700 korun bez daně.
Dostupnost na českém trhu aktuálně není známá, hodinky se momentálně dají sehnat pouze přes webové stránky výrobce.
Vedle modelu Time 2 by měly na trh dorazit také levnější Pebble 2 Duo, které mají černobílý displej a ještě skromnější výbavu.
Model Pebble Time 2 by měl k zájemcům dorazit ještě letos, výrobce chce hodinky dostat na trh v prosinci.
