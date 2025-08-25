|
Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité
KVÍZ: Kolik zlata je v iPhonu a co se hrálo na Nokii 3310?
Od devadesátkových cihel až po dnešní ohebné kousky. Tenhle třiceti otázkový kvíz prověří, jak se vyznáte v historii mobilů, technologiích, značkách i kuriozitách. Jste připraveni zjistit, jestli...
Největším tajemstvím nových iPhonů může být cena. Jinak se ví skoro vše
Premiéra nové řady iPhonů 17 se blíží a většina informací už pronikla na veřejnost. Samozřejmě je možné, že Apple nějaké překvapení chystá, ale aktuálně nejvíce neznámých panuje okolo ceny novinek.
Zase nás v Evropě šidí. Novinka má super výbavu, ale v jedné věci zklame
Značka OnePlus dovezla na český trh novinku vyšší střední třídy v podobě modelu Nord 5. Ten pokračuje v tradici hezky vybavených mobilů a fanoušky značky jistě nadchne, ovšem evropský zákazník je...
Supertenký mobil se začíná prodávat v Česku. A hned s velkou slevou
Samsung s modelem S25 Edge chtěl předběhnout Apple a podařilo se mu to. Celkově je to však rozporuplný model, který sice ukazuje technické možnosti, ale zákazníci zřejmě chtějí za prémiovou cenu víc...
Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy
Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....
Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....
Telefon od operátora vsadil na minimalismus. Oproti předchůdci je výhodnější
Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.
Google zlevnil starší pixely. Nové jsou však v akci výhodnější
S příchodem nové generace smartphonů Google Pixel 10 přichází i logické zlevnění starších modelů. To se v českých e-shopech projevilo už dříve, v obchodě Googlu až teď. Nicméně platí, že v...
Ve velkém stylu. Nové produkty Googlu představil slavný moderátor
New York (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Žádná z letošních klíčových mobilních premiér se neodehrála v Evropě. Samsung, Motorola a nyní Google si vybrali USA a premiantem je v tomto směru New York. Google vsadil na prostory filmových studií...
Zajímavé hodinky lákají na zakřivený displej a umí zatočit se stresem
Kromě nových smartphonů řady Pixel 10 představil Google i novou generaci chytrých hodinek Pixel Watch. Hodinky jsou k dispozici ve dvou velikostech a lákají na technické novinky, včetně většího...
Tři foťáky jako standard. Google představil nové Pixely 10
Google odhalil nové smartphony řady Pixel 10. Na první pohled vypadají stejně, jako jejich předchůdci, ale pod povrchem se skrývá řada novinek. Patří k nim třeba vylepšené nabíjení nebo tři foťáky...
Licence na luxus, nebo na hloupost? Pouzdro na iPhone stojí přes milion
Tento výrobce příslušenství je svými opulentně luxusními pouzdry na mobilní telefony (hlavně iPhony) dobře známý. Mezi pouzdry, jejichž cena dalece převyšuje cenu jakéhokoli smartphonu, se teď...