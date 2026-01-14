Značka Pebble se na trh vrací s novými chytrými hodinkami Round 2. Ty ovšem doplňuje i nezvyklým zařízením, které nabídne jednu jedinou funkci. Prsten Pebble Index 01 s tělem z oceli má speciální pryží kryté tlačítko, které při podržení zajistí nahrání hlasové poznámky. Tu pak prsten přenese do mobilní aplikace, kde s ní lze dál pracovat. Nic víc prsten neumí. Dokonce se neumí ani nabíjet.
Výrobce totiž prohlašuje, že baterie vydrží roky. Myšlenkou zařízení je zaznamenávat rychle a okamžitě aktuální nápady a myšlenky, tedy pořizovat skutečně kraťoučké záznamy o délce několika sekund nebo desítek sekund – nikoli například nahrávat dlouhé rozhovory. Paměť zařízení pojme maximálně pět minut záznamu. Baterie uvnitř pak podle autora vydrží na 12–15 hodin nahrávek, což při „běžném“ používání, pro které je prsten určen, znamená zhruba dva roky životnosti. Pak energie dojde a prsten může uživatel odeslat výrobci zpět k recyklaci.
Omezená záruka
Vzhledem k povaze zařízení nabízí výrobce na prsten Index 01 velmi omezenou záruku. Ta platí 30 dní a v tradičně prozákaznických USA výrobce navíc omezuje různé možnosti vrácení zařízení – to může zákazník k reklamaci nebo z jiných důvodů poslat zpět jen po předchozím schválení výrobcem a v balení musí být přiloženo toto rozhodnutí o schválení vrácení.
Výrobce zatím oficiálně zařízení nabízí jen na svém webu k předprodeji a pravidla se řídí kalifornskou legislativou. Otázkou je, jestli má vzhledem ke své povaze zařízení šanci dostat se i na evropský trh. Prsten by například mohl být kryt podobnými podmínkami jako třeba baterie, na které se sice vztahuje záruka 24 měsíců na výrobní vady, ale životnost je obecně uznávána jako 6 měsíců.
Těžko ovšem říct, jak by mohly e-shopy postupovat při vrácení zařízení do 14 dnů bez udání důvodu, které je v EU také obvyklé. Určité zboží je ale v takovém případě potřeba vracet v originálním neporušeném obalu, což by ovšem u Pebble Index 01 znamenalo, že ho zákazník nemůže vybalit a vyzkoušet – a jde to tedy proti principu legislativy. E-shopy by například při vracení také musely kontrolovat, kolik z životnosti zařízení už zákazník spotřeboval – těch 12–15 hodin záznamu by během dvou týdnů pořídit šlo (jakkoli to může být v pětiminutových úsecích dost nekomfortní). Pebble Index 01 také rozhodně nebude zajímavou koupí z druhé ruky.
Vše ve jménu ceny
Tato nezvyklá omezení výrobce přijal v podstatě z jednoho jediného důvodu: aby bylo zařízení cenově dostupné. Složitější konstrukce s nabíjecím obvodem a další elektronikou by přístroj zvětšila a výrazně prodražila, přitom vzhledem k životnosti baterií v mnohé nositelné elektronice není zaručeno, že by spolehlivě zařízení vydrželo fungovat výrazně déle.
Takto může výrobce přístroj nabídnout v předobjednávkách za 75 dolarů (necelých 1 600 korun bez daně). Cena platí do konce března, pak stoupne na 99 dolarů (asi 2 050 korun bez daně). Přístroj nepotřebuje žádné předplatné, autor také zdůrazňuje, že chrání soukromí uživatele – rozhodně nenahrává a neposlouchá, pokud to uživatel sám nechce.
Data nikam (krom aplikace v mobilu) neodesílá ani je s nikým nesdílí. Přepis aktuálního záznamu ale může uživatel zkontrolovat na hodinkách Pebble, výsledný text zároveň může sloužit pro interakci s AI agenty. Na druhou stranu je to trochu plýtvání, protože hodinky mají vlastní mikrofon a tak jde tyto funkce využívat přímo skrze ně, aniž by si uživatel zkracoval životnost prstenu.
Prsten funguje s iOS i Android zařízeními, pro která je aplikace Pebble k dispozici. V nabídce jsou tři barevná provedení a osm velikostí (od šestky do třináctky).