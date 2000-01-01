Nové hodinky Oppo Watch X3 mají systém Wear OS a bohatou sadu chytrých, fitness a zdravotních funkcí. Jejich velkou výhodou je velmi solidní výdrž baterie, která je ale vykoupena trochu většími rozměry.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Značka Oppo se vloni v závěru roku vrátila na český trh a letos v návratu pokračuje rozšiřováním portfolia. Mimo jiné i o chytré hodinky, aktuální model se jmenuje Oppo Watch X3 a má standardní Wear OS od Googlu.
Obsah balení Watch X3 je vcelku jednoduchý: najdeme v něm samotné hodinky a také nabíječku a k tomu USB-C kabel. To je vše, ale víc není potřeba, nic dalšího důležitého nemá ani konkurence.
Malou výhodou Watch X3 je podle nás samostatná nabíječka s vlastním USB-C konektorem. Díky tomu stačí na cestách třeba jeden USB-C kabel na nabíjení telefonu i hodinek. Uživateli se nikam nemotá kabel napevno připojený k nabíječce.
Nabíjení probíhá přes sadu čtyř konektorů, nabíječka na dýnku hodinek drží magneticky. Vzhledem ke konstrukci hodinek se standardním řemínkem je to dobře funkční řešení.
Nabíječka sedí na zádech spolehlivě a nestávalo se nám, že bychom třeba k ní hodinky připojili nějak špatně a ty se pak nenabíjely.
Mimochodem, právě baterie bude jedním z lákadel těchto hodinek. Watch X3 mají baterii s kapacitou hodně nadstandardních 646 mAh. Jen její nabíjení trochu trvá, výkonem 7,5 W to zabere i víc než hodinu (75 minut při vybitých hodinkách).
Ovšem za to stojí i samotná výdrž hodinek. My jsme při každodenním (a celodenním, i přes noc) používání dosáhli až na 5 dnů výdrže, to ale s velmi silně omezenými notifikacemi a jen několika hodinami sportovní aktivity.
Kdo bude hodinky používat intenzivněji (s plnými notifikacemi a hlavně přidá více sportu), ten musí počítat s výdrží kratší. Ale i tak se zdá, že Watch X3 zvládnou dva nebo tři dny intenzivního používání vcelku bez potíží.
Hodinky mají i speciální úsporný režim, který vypne většinu chytrých funkcí, pak vydrží ukazovat čas ještě asi dva nebo tři dny, i když je baterie už pod úrovní 10 % nabití.
Na druhou stranu to, že je baterie slabá, zahlásí hodinky už při 12 % kapacity a pak se s tím (a právě možností přepnout do úsporného režimu) docela intenzivně připomínají. Dovedli bychom si představit decentnější upomínání na stav baterie.
Ostatně, k neustálému připomínání něčeho se váže i naše další drobná kritika: při sportu hodinky neustále detekují pozastavení cvičení a chtějí po uživateli řešit, jestli bude nebo nebude pokračovat. Dá se na to zvyknout, ale je to trochu otravné, konkurence se stejným systémem to mívá často vyřešeno decentněji.
Watch X3 mají pro měření fyzické aktivity a zdravotních údajů plnou sestavu senzorů. Měří tedy nejen kroky, ale také samozřejmě tep, saturaci kyslíkem, sledují spánek a další údaje. V tomto patří k velmi dobře vybaveným modelům.
Ovládání hodinek je vcelku tradiční: na pravém boku těla najdeme na pozici druhé hodiny otočnou korunku, na čtvrté hodině pak tlačítko.
Tlačítko slouží k rychlému přístupu k fitness funkcím a spuštění sledování cvičení, korunka tradičně hodinky „probudí“ a slouží ke vstupu do menu, otáčením pak k posunu v něm, stisk vybírá zvolenou položku. To je klasika.
Dotykový displej hodinek je velký, má průměr asi 1,5 palce, tedy něco přes 38 mm. Rozlišení displeje je 466 × 466 pixelů, displej je jemný a na slunci velmi dobře čitelný.
Na ruce ale působí hodinky relativně mohutně. Ostatně, jejich průměr je téměř 47,5 mm, to je dost i na poměry chytrých hodinek.
Tělo je ale vcelku tenké, to s nositelností docela pomáhá. Na výšku i se sestavou senzorů jsme naměřili 13,3 mm, pouzdro jako takové (bez vystupujících senzorů) je asi 11 mm vysoké.
Oppo Watch X3 tak jsou chytré hodinky určené spíše pro větší zápěstí. Překvapí však hmotnost hodinek: ta je pouhých 43 gramů. Je to díky tomu, že tělo je z titanu.
Watch X3 využívají standardní hodinkové řemínky se šířkou 22 mm. Dodávaný silikonový řemínek je komfortní, ale díky „rychlostěžejce“ jej můžete snadno vyměnit za jakýkoli jiný v daném rozměru. Jen pak nebude tak hezky doléhat k nožkám hodinek.
Mimochodem, délka přes nožky je tu asi 53 mm, což je v porovnání s průměrem relativně umírněný údaj. Pomáhá to nositelnosti stejně jako to, že nožky jsou zakřivené, takže trochu kopírují zápěstí.
Co musíme pochválit je bohatá sada různých cvičení, která lze sledovat. Docela dobře funguje i automatická detekce, přesto je manuální volba určitou jistotou.
Oppo Watch X3 jsou tak docela zajímavé chytré hodinky s velkým displejem, velkou výdrží baterie a bohatou sadou funkcí, přitom s lehkou a kvalitní konstrukcí. Jen se s nimi nebude komfortně cítit na ruce každý.
Watch X3 chystá Oppo do prodeje. Oficiální cena hodinek by měla být asi 9 490 korun, ovšem v předobjednávkách jsme zaznamenali cenu 7 990 korun. A to je docela zajímavá částka. Pokud na tak velké hodinky máte zápěstí.
