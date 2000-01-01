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Může to být placka na klopu bundy, může to být přívěsek na kabelku nebo na klíče. Ale především to je přídavný hledáček fotoaparátu. Oppo představilo drobnost, která při nízké ceně může být velmi zajímavým kusem příslušenství. Ale také to může být propadák a věc, kterou většina zákazníků prohlásí za zbytečnost.
Autor: Oppo
Kolečko s displejem. Vlastně fotorámeček, který lze s příslušenstvím nosit jako přívěsek. Průměr zařízení je 58 mm, u displeje výrobce uvádí úhlopříčku 1,73 palce, i když je to kruh.
Autor: Oppo
Původní určení placky je však mobilní hledáček pro fotoaparát. Díky magnetu lze placku přidělat na záda telefonu a pořizovat si selfíčko přes hlavní snímače telefonu. A nebo na dálku, dosah je přes 10 metrů.
Autor: Oppo
Tloušťka placky je 7 mm, hmotnost pak 27,5 gramu. Displej je typu AMOLED při rozlišení 466 × 466 pixelů. Výrobce uvádí jas 300 nitů, maximum je pak 600 nitů.
Autor: Oppo
Placka se s telefonem spojuje přes Bluetooth (5.2) a disponuje i wifi, ale jen na frekvenci 2,4 GHz.
Autor: Oppo
Baterie samozřejmě není největší, má kapacitu 550 mAh a nabíjí se přes USB-C konektor. Žádné rychlonabíjení k dispozici není, ale lze to řešit o reverzním nabíjením z mobilu. Výdrž výrobce neuvádí.
Autor: Oppo
Design je prostý výstřelků, ty se realizují na pouzdrech, v kterých lze tento displej nosit. Na kabelce, na klíčích, kde je libo. V balení je klip, pouzdro i magnetický kroužek.
Autor: Oppo
Zatím se Oppo Bubble, jak se přídavný displej jmenuje, prodává jen v Číně. Cena na tamním trhu je rozumná, výrobce si v přepočtu žádá zhruba 1 500 korun. Za tuto cenu bychom tento doplněk s chutí vyzkoušeli.
Autor: Oppo
Oppo displej Bubble představilo spolu s novým smartphonem Reno 16 (Pro). A ten by se už v Evropě a v Česku objevit měl.
Autor: Oppo
Telefon navazuje na nepříliš starý model Reno 15 Pro, který na český trh dorazil letos. A i to je velmi zajímavý telefon, který po vzoru některých jiných modelů čínských značek míří ze střední třídy do top kategorie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinky na patnáctku navazují, respektive Reno 16 v čínské specifikaci odpovídá velikostně modelu 15 Pro. Lepší novinka 16 Pro je pak větší. Nás zaujal právě základní model, který patří mezi velmi kompaktní telefony s úhlopříčkou displeje 6,32 palce.
Autor: Oppo
Vedle rozměrů a velikosti displeje, model 16 Pro má úhlopříčku 6,78 palce, se oba telefony od sebe liší primárně procesory (Dimensity 8500s a Dimensity 9500s), drobně jiné jsou i baterie (6 700 a 7 000 mAh).
Autor: Oppo
Oba přístroje jsou voděodolné (IP68, IP69, IP69K). Velké baterie lze nabíjet rychle, po drátě výkonem 80 W, bezdrátově pak 55 W.
Autor: Oppo
Foťák je papírově stejný: 200 Mpix hlavní, 50 Mpix teleobjektiv s 3,5× přiblížením a 50 Mpix širokoúhlý snímač. První dva s optickou stabilizací.
Autor: Oppo
Design je spíš nenápadný, čínské ceny pak v přepočtu přívětivé. Základní model od 11 000 Kč, model Pro od 14 000 korun.
Autor: Oppo
V Česku aktuálně dostupný model Reno 15 Pro má výbavu dost podobnou. Foťák vypadá stejně, displej je jako u modelu Reno 16, slabší o fous je procesor a menší je baterie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celkově je výbava všech tří telefonů na hraně top třídy. Vlastně je to takový přechod mezi vyšší střední a základní top třídou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základní cena modelu Reno 15 Pro je v Česku necelých 20 000 korun. Ale akční je o 4 000 Kč nižší a to vlastně není špatná suma. Uvidíme, kdy a za kolik dorazí novinky. A jestli obě, nebo jen jedna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz