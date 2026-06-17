|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Tato kravinka k mobilu nás nadchla. Určitá skupina zákazníků to bude milovat
Češi si teď na iPhony nejčastěji stahují tyto aplikace. Některé překvapí
Chcete vědět, které aplikace právě teď frčí v českých iPhonech? Sestavili jsme přehled nejstahovanějších aplikací zdarma pro systém iOS, a to jak celkové pořadí 25 nejpopulárnějších aplikací, tak...
KVÍZ: Uděláte maturitu z mobilů? Není to vůbec nic snadného
Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.
Geniální maličkost. Tuto věc jsme neviděli už opravdu dlouho a není jediná
Krátce jsme si vyzkoušeli celkem zajímavou novinku značky Nubia, herní telefon Neo 5 GT. Telefon se pyšní řadou unikátních prvků, ovšem mezi nimi se našel jeden, který nás překvapil. Design zadních...
S touhle věcičkou budete neustále středem pozornosti. Do kapsy ji neschováte
Čínští výrobci smartphonů už dlouho posouvají u fotoaparátů svých modelů hranice. Teď se součástí tohoto trendu stalo příslušenství, které rozšíří schopnosti telefonů a přiblíží je k profesionálním...
Tato kravinka k mobilu nás nadchla. Určitá skupina zákazníků to bude milovat
Může to být placka na klopu bundy, může to být přívěsek na kabelku nebo na klíče. Ale především to je přídavný hledáček fotoaparátu. Oppo představilo drobnost, která při nízké ceně může být velmi...
V Česku by mohl platit plošný zákaz mobilů ve školách. Odborníci to podporují
Vláda Andreje Babiše plánuje na českých školách zavedení plošného zákazu mobilních telefonů. Přinést by jej měl poslanecký návrh zákona, který má vstoupit k projednání do Poslanecké sněmovny. Národní...
Změnu šéfa vymyslel Apple dobře. Bude se však líbit zákazníkům?
Nastanou u Applu změny? Po patnácti letech v jeho čele končí šéf firmy Tim Cook, který tak naposledy odstartoval tradiční vývojářskou konferenci WWDC. Jeho vystoupení bylo poměrně tradiční a novinky,...
Tato kravinka k mobilu nás nadchla. Určitá skupina zákazníků to bude milovat
Může to být placka na klopu bundy, může to být přívěsek na kabelku nebo na klíče. Ale především to je přídavný hledáček fotoaparátu. Oppo představilo drobnost, která při nízké ceně může být velmi...
KVÍZ: Uděláte maturitu z mobilů? Není to vůbec nic snadného
Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.
Češi si teď na iPhony nejčastěji stahují tyto aplikace. Některé překvapí
Chcete vědět, které aplikace právě teď frčí v českých iPhonech? Sestavili jsme přehled nejstahovanějších aplikací zdarma pro systém iOS, a to jak celkové pořadí 25 nejpopulárnějších aplikací, tak...
Léto ovládnou neomezená data. O2 i Vodafone dočasně vylepší tarify
Operátoři O2 a Vodafone představili své letošní letní nabídky. Shodně se v nich zaměřují na neomezená data, která si jejich zákazníci o letních měsících dostatečně užijí. O2 přidává i soutěž.
Vypálí Samsung Applu rybník? Může ho předběhnout u nejočekávanějšího iPhonu
Samsung na léto chystá velké představení novinek. A tradičně půjde o skládací telefony. Novinek bude víc a v řadě Z Fold 8 rovnou dvě. Což se tak nějak očekávalo, ale s blížícím se termínem akce se...
Kterou legendu preferujete? Tyto značky si donedávna pořizovali jen profíci
Čínské značky se v poslední době předhánějí v tom, která uvede ten nejlepší a nejvybavenější fotomobil. A přidávají k nim i extrémní fotografické příslušenství. Porovnali jsme, co nabízí Oppo Find X9...
Mobil až takový problém není, děti ničí internet, říká úřad
Dětem do 13 let by rodiče neměli s ohledem na rizika spojená s jejich používáním dávat smartphony. Doporučuje to švédský úřad pro veřejné zdraví. Cílem je omezit působení škodlivého obsahu na děti,...
Geniální maličkost. Tuto věc jsme neviděli už opravdu dlouho a není jediná
Krátce jsme si vyzkoušeli celkem zajímavou novinku značky Nubia, herní telefon Neo 5 GT. Telefon se pyšní řadou unikátních prvků, ovšem mezi nimi se našel jeden, který nás překvapil. Design zadních...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Největší baterie, nejzářivější displej. Ale na jedné věci se muselo šetřit
Občas nás dokáže nějaký mobil svými vlastnostmi vyvézt z míry. Tentokrát se to podařilo v podstatě levnému Honoru Win Turbo. Ten má divný jen název a popravdě je dost průměrný, co se fotoaparátu...
Chtěli ušetřit, jenže slovenský podvodník je nachytal. Posílal falešné iPhony
Snaha ušetřit nějakou tu korunu při nákupu čehokoli není nic neobvyklého. Ruku v ruce s tím jde však obezřetnost. O to více, pokud jde o neobvykle výhodné nabídky. Ty by měly v lidech vzbudit...