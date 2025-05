Jak mohou vypadat nejprodávanější chytré hodinky z čínského nákupního portálu AliExpress? Mnozí z vás možná tuší, že to žádný technologický luxus nebude. Realita je však ještě mnohem horší.

Berlín (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Samsung se s novým modelem S25 Edge vyhýbá českému trhu, ovšem v sousedních zemích již míří do prodeje. Tak jsme si supertenkou novinku alespoň osahali v německém obchodu se spotřební elektronikou.

Jak je to vůbec možné? Chystaný supertenký telefon bude mít obří baterii

Připravovaná nová generace ohebného mobilu série Honor Magic V bude mít podle všeho nadstandardně velkou baterii. A to přes to, že doposud tyto modely patřily k těm nejtenčím na trhu, a výrobce to...