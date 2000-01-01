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Nové chytré hodinky Watch S5 od výrobce Xiaomi nás překvapily kompaktními rozměry, elegantním designem i slušnou výdrží baterie. Mezi současnou nabídkou na trhu je to jeden z předních adeptů na dámská zápěstí. Ale cenová politika výrobce je dost zvláštní.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tento model seženete ve dvou verzích: větší 46mm a menší 41mm. My jsme dostali na vyzkoušení právě menší variantu, která působí opravdu elegantním dojmem a zalíbí se právě uživatelům, kteří nechtějí na ruce nosit příliš výrazné, masivní hodinky, jak to u některých chytrých modelů bývá zvykem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají kruhový dotykový displej s průměrem 1,32 palce a jemné rozlišení 466 × 466 pixelů. Jde o AMOLED panel s obnovovací frekvencí 60 Hz.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Fajn je maximální jas displeje, který dosahuje až 3 000 nitů. Díky tomu nebudete mít problém s čitelností ani za jasného dne venku.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pouzdro hodinek působí prémiovým dojmem, je totiž vyrobené z nerezové oceli. Hodinky jsou pak voděodolné do tlaku pěti atmosfér, reálně jsou tedy vhodné na plavání.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Navíc je pouzdro opravdu hezky tenké, jeho tloušťka je 9,9 mm a hmotnost je pak 36 gramů. Budou tedy vhodné i na sportování.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej hodinek chrání tvrzené sklo Xiaomi Crystal Glass. Bude nepochybně hezky odolné, nicméně výrobce do několika vlastních modelů už dal i safírové sklo, tady ale není.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Kapacita baterie hodinek je na tak tenké tělo opravdu obstojná, je zde akumulátor s 590 mAh, který zajistí výdrž až dva týdny na jedno nabití. Ovšem v případě aktivního always-on displeje je výdrž odhadována na zhruba pět dní.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Senzorová výbava zahrnuje vedle základního měření srdeční aktivity také okysličení krve nebo analýzu spánku. Na základě sesbíraných dat vám zobrazí i komplexní přehled vašeho zdraví.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pro uživatelky je zde rovněž připravený senzor sledování teploty kůže, na základě čehož jsou pak hodinky předvídat a sledovat menstruační cyklus.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají vlastní uzavřený operační systém HyperOS 4, což znamená, že oproti sourozencům s otevřeným systémem WearOS sem bohužel nedostanete aplikace třetích stran a musíte si vystačit jen s nabídkou funkcí výrobce.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Možnosti hodinek dále zahrnují i NFC, díky čemuž jde s hodinkami platit i v obchodě (Google Wallet, Xiaomi Pay).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hodinky díky mikrofonu a reproduktoru podporují i hlasové hovory, ale pouze prostřednictvím propojeného mobilu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
GPS připojení je samozřejmostí, hodinky podporují pět satelitních systémů i stahování map do offline režimu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Celkem nabízí softwarová výbava hodinek přes 150 sportovních režimů, hodí se tak pro běžce, cyklisty, plavce a další sporty.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Je trochu paradoxní, že menší model je aktuálně dražší, než ten větší. 46mm varianta s větším displejem a baterií je aktuálně zlevněná na 3 699 korun, zatímco tato zajímavá kompaktní verze stojí 4 799 korun rovněž po slevě (původní cena 5 399 korun).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz